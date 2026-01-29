ערוץ 14 הגיש בקשה דחופה לביטול הצו הגורף בפרשה בה מעורב קרוב משפחה של גורם ביטחוני בכיר, בטענה לפגיעה קשה בזכות הציבור לדעת ובעקרון פומביות הדיון

ערוץ 14 הגיש הבוקר (ה') בקשה דחופה לבית משפט השלום באשקלון, בדרישה לבטל את צו איסור הפרסום המוטל על הפרשה הביטחונית החמורה המעסיקה את המערכת בימים האחרונים. הבקשה הוגשה באמצעות עורך הדין יגאל דנינו.

בפנייה לבית המשפט נטען כי הצו הנוכחי הינו גורף באופן בלתי סביר, שכן הוא אוסר על פרסום כל פרט מזהה ואף את עצם קיומו של ההליך. לטענת הערוץ, מדובר בפגיעה קשה ובלתי מידתית בעקרון פומביות הדיון, בחופש העיתונות ובזכותו הבסיסית של הציבור לקבל מידע על אירועים המתרחשים במדינה.

בערוץ 14 מדגישים כי לפרשה קיים עניין ציבורי מובהק, במיוחד נוכח השלכותיה הציבוריות והעובדה כי לחשוד המרכזי קיים קשר משפחתי לגורם ביטחוני בכיר מאוד. לטענתם, ניתן להגן על צורכי החקירה והביטחון באמצעים מצומצמים ומידתיים הרבה יותר, ואין צורך בהחשכה מוחלטת של הפרשה המעוררת שאלות ציבוריות כבדות משקל.

עוד נכתב בבקשה כי השארת הצו הגורף על כנו פוגעת באמון הציבור במערכות האכיפה והמשפט, וכי הגיעה העת לאפשר את חשיפת הפרטים שאינם מסכנים באופן ישיר את ביטחון המדינה או את מהלך החקירה.