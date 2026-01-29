שר התקשורת שלמה קרעי בראיון לסרוגים יורה לכל הכיוונים: על סגירת אל-ג'זירה בניגוד לעמדת היועמ"שית, הרפורמה בתקשורת שתשבור את "השיטה הקומוניסטית", והמתקפה החריפה נגד מערכת המשפט: "הגולם קם על יוצרו"

בצל המלחמה והטלטלות הפוליטיות, שר התקשורת שלמה קרעי (הליכוד) הגיע לאולפן "סרוגים" לראיון אחד על אחד בתכנית "כיפות ברזל" בהגשת נתנאל איזק. קרעי, הדוחף לרפורמה מקיפה בשוק התקשורת, לא חוסך בביקורת על מערכת המשפט, מסביר את המהלכים מול ערוצי התקשורת העוינים, ומשיב לטענות על רדיפה אישית נגדו.

על החזרת החטופים והלחץ המדיני

בפתח הריאיון התייחס השר קרעי למאמצי המלחמה ולמבצעי החילוץ. קרעי דוחה בתוקף את הטענות שנשמעו בעבר כאילו הממשלה אינה מעוניינת בשחרור החטופים: "לגבי הטענה הזו אני תמיד באופן עקבי אמרתי לאורך כל הדרך… לשקר אין רגליים, אין לה אפילו בסיס או גרעין של אמת… מישהו חושב שאנחנו רוצים להגיע למערכה הבאה כשחטופים נמצאים במנהרות בעזה?!".

השר שיבח את עמידת ראש הממשלה בלחצים: "למרות כל הלחצים להיכנע קודם ולמרות כל מה שניסו לדחוק את ראש הממשלה ואת מדינת ישראל לפינה… כוח ההרתעה של מדינת ישראל חזר, ציר הרשע קרס ברובו".

אין שום משמעות בעיניי לחוות הדעת של היועמ"שית

אחת הסוגיות המרכזיות בהן עסק קרעי היא סגירת ערוץ אל-ג'זירה בישראל, מהלך שלדבריו נתקל בקשיים משפטיים משמעותיים בתחילת הדרך. "בשבוע הראשון של המלחמה כשהבנתי שהם מגלים מיקומי כוחותינו, שטחי כינוס ומסיתים נגד מדינת ישראל… אמרתי אני מביא תקנות לשעת חירום לסגור אותם באופן מיידי", משחזר קרעי.

לדבריו, הייעוץ המשפטי הערים קשיים: "היועצת המשפטית לממשלה לשעבר… כתבה בחוות דעת דרך היועמ"שית של המשרד שלי שיש מניעה משפטית לעשות את זה". קרעי מתאר כיצד עקף את ההתנגדות: "מזכיר הממשלה יוסי פוקס אמר 'תביא את זה על הראש שלהם'… כשהם הבינו שאנחנו נחושים התקשר אליי מאיר לוין… ואמר לי בוא נעשה כמה תיקונים קלים ואנחנו נתמוך".

בנוסף, התייחס השר להפסקת ההתקשרות הממשלתית עם עיתון 'הארץ': "אנחנו לא נממן הסתה פרועה נגד מדינת ישראל… עיתון הארץ שהפסקנו את המימון הממשלתי שלו שגם הוא מסית נגד חיילי צה"ל, קורא להם רוצחים". לגבי התערבות משפטית אפשרית בנושא, אמר: "היועמ"שית יכולה לקשקש עד מחר… אין שום משמעות לשום חוות דעת שלה בעיניי".

מתקפה חזיתית: "בג"ץ הוא גוף פורע חוק"

השר קרעי השמיע ביקורת חריפה וחסרת תקדים כלפי בית המשפט העליון והיועצת המשפטית לממשלה. לדבריו, המערכת המשפטית פועלת באופן פוליטי ומסכן את הדמוקרטיה.

"בג"ץ פורע חוק", קבע קרעי נחרצות. "אם בג"ץ מבטל חוקים, מבטל חוקי יסוד, איזה חוק נמצא מעליו?… אי אפשר לקיים כאן מדינה דמוקרטית שבה הציבור הולך לקלפי… ובג"ץ תמיד כולם מפחדים מה יאמר בג"ץ".

קרעי טוען כי השמאל משתמש במערכת המשפט כדי לשמר את שלטונו: "הם מבינים שבאופן דמוקרטי אבד עליהם הכלח… אז הם רוצים גוף כזה שיגיד הדמוקרטיה לא מעניינת אותי, אני בסוף מחליט הכל". השר קרא להקמת ערכאה שיפוטית חדשה וטען כי "הגולם קם על יוצרו ואין דרך אחרת אלא להחזיר אותו לעפרו".

בהתייחסו לשופט יצחק עמית, המועמד לנשיאות העליון, אמר קרעי: "הוא מכה את העם… מטיש את הממשלה ואת הכנסת… ואז אחרי שהוא 'מייסר אותנו בעקרבים'… הוא בא ואומר אני מוכן לתת לכם יד לשלום… אנחנו לא צריכים את הטובות שלו".

רפורמת התקשורת ו"השיטה הקומוניסטית"

בנושא הרפורמה בשוק התקשורת, הסביר קרעי כי מטרתו היא פתיחת השוק לתחרות ושבירת המונופולים הקיימים, אותם הוא מכנה "שיטה קומוניסטית".

"השיטה הקומוניסטית שהייתה כאן, כל הרשות השנייה, מועצת הכבלים והלוויין… מה מותר לך לומר? איפה מותר לשדר? זו שיטה קומוניסטית שאני מפרק אותה מהיסוד", אמר קרעי.

השר טען כי ערוצי התקשורת הגדולים, ובראשם ערוץ 12, נלחמים ברפורמה מתוך פחד כלכלי: "הם מפחדים, הם לא רוצים תחרות… המונופול הגדול ביותר זה ערוץ 12… הם נלחמים בזה שלא תיכנס להם תחרות",. הוא הוסיף כי הציבור אינו טיפש וכי ערוצים חדשים כמו ערוץ 14 כבר נוגסים בנתח הצפייה.

על הרדיפה האישית ונתניהו

כנשאל על ידי המראיין נתנאל איזק מדוע הוא חש "נרדף" על ידי התקשורת והמערכת, השיב קרעי כי לא מדובר בעניין אישי, אלא במאבק על ייצוג וזהות, בדומה ליחס כלפי בנימין נתניהו.

"למה הם תופרים את ראש הממשלה?… מה מפריע להם בו? לא מפריע להם נתניהו האיש, מפריע להם מי שהוא מייצג… הוא בא לייצג את העם השורשי האמוני שאכפת לו מארץ ישראל".

קרעי הוסיף לגבי עצמו: "לא אכפת להם משלמה קרעי האיש, אכפת להם ממה שאני מוביל. אני מוביל השמעת מגוון דעות של האוכלוסיה שהם לא אוהבים… שנתיבות ודימונה ועפולה… יישמעו בתקשורת".

יצחק עמית? דיקטטור; דוד ביטן? מכר את ערכיו

בסיום הראיון השיב השר קרעי בקצרה על שורת שמות ומושגים: