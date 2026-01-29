קשת 12 שולטת בטבלה עם "ארץ נהדרת", בעוד ערוץ 14 שומר על כוחו בחדשות אך נחלש בפריים טיים מול רשת 13 ונדחק למקום השלישי בנתוני הצפייה

נתוני הרייטינג של אמש חושפים קרב צמוד על המקום השני, כאשר קשת 12 ממשיכה להוביל בפער משמעותי על פני שאר הערוצים לכל אורך שעות הערב.

בשעה 19:00, ברצועת המהדורה המוקדמת, קשת 12 רשמה 10.8%. "אזור בחירה" ברשת 13 הניבה 6.4%, כשהיא מקדימה את שבע עם יהודה שלזינגר בערוץ 14 שהשיג 5%. אילה חסון בכאן 11 רשמה 3.3% ושרון גל ב-i24News סיים עם 1.1%.

בגזרת מהדורות החדשות המרכזיות, חדשות 12 מובילה עם 16.6%. חדשות 14 שומרת על מעמדה כמהדורה השנייה בגודלה עם 7.1%, מעל חדשות 13 שהשיגה 5.5% וחדשות 11 עם 3.8%. חדשות i24News עם 0.5%.

ברצועת הפריים טיים, "ארץ נהדרת" של קשת 12 רשמה נתון גבוה של 17.2%. במאבק על המקום השני, "אהבה חדשה" ברשת 13 עקפה את ערוץ 14 עם 8.9%, מה שדחק את "הפטריוטים" למקום השלישי עם 7.3%. "החוקר והרב" בכאן 11 הניבה 3%.

את הלילה חתמו שידורי הלייט נייט: גיא פינס (קשת 12) עם 8.2%, "הצינור" (רשת 13) עם 5.9%, פתחי ושי (ערוץ 14) עם 2.2% וחדשות הלילה (כאן 11) עם 1.9%.