נתוני הרייטינג של אמש חושפים קרב צמוד על המקום השני, כאשר קשת 12 ממשיכה להוביל בפער משמעותי על פני שאר הערוצים לכל אורך שעות הערב.
בשעה 19:00, ברצועת המהדורה המוקדמת, קשת 12 רשמה 10.8%. "אזור בחירה" ברשת 13 הניבה 6.4%, כשהיא מקדימה את שבע עם יהודה שלזינגר בערוץ 14 שהשיג 5%. אילה חסון בכאן 11 רשמה 3.3% ושרון גל ב-i24News סיים עם 1.1%.
בגזרת מהדורות החדשות המרכזיות, חדשות 12 מובילה עם 16.6%. חדשות 14 שומרת על מעמדה כמהדורה השנייה בגודלה עם 7.1%, מעל חדשות 13 שהשיגה 5.5% וחדשות 11 עם 3.8%. חדשות i24News עם 0.5%.
ברצועת הפריים טיים, "ארץ נהדרת" של קשת 12 רשמה נתון גבוה של 17.2%. במאבק על המקום השני, "אהבה חדשה" ברשת 13 עקפה את ערוץ 14 עם 8.9%, מה שדחק את "הפטריוטים" למקום השלישי עם 7.3%. "החוקר והרב" בכאן 11 הניבה 3%.
את הלילה חתמו שידורי הלייט נייט: גיא פינס (קשת 12) עם 8.2%, "הצינור" (רשת 13) עם 5.9%, פתחי ושי (ערוץ 14) עם 2.2% וחדשות הלילה (כאן 11) עם 1.9%.
