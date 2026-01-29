לאחר שרועה צאן הותקף ופונה לבית החולים מחווה בהר חברון, אנרכיסטים הסתננו באמבולנס של הסהר האדום כדי לעקוף את הצבא ולהגיע לחווה

הפעילים ניצלו את החסינות של רכב החירום כדי לעקוף את כוחות הביטחון ולייצר פרובוקציות מול המתיישבים במטרה לייצר "מצג שווא" של אלימות עבור כלי תקשורת זרים. הם תועדו כשהם מגיעים לחווה חקלאית בתוך אמבולנס של ארגון "הסהר האדום". האמבלונס של הסהר האדום הגיע לאחר שדווח על פצועים פלסטינים אך כוחות צה"ל שהוזעקו לזירה זיהו כי לא מדובר באירוע רפואי אלא בניסיון פרובוקציה מתוכנן מראש.

מהמועצה אזורית הר חברון כי מדובר בניצול ציני של רכב חירום רפואי במטרה לחדור לשטח, לעורר חיכוך ולייצר מיצג שווא של אלימות עבור כלי תקשורת זרים. תגובת ראש המועצה האזורית הר חברון אלירם אזולאי: "לאנרכיסטים בהר חברון אותה שיטה ומטרה כמו חמאס בעזה. השימוש באמבולנס ובסמלים הומניטריים כ'סוס טרויאני' לייצור פרובוקציות פוליטיות הוא שפל חדש של ארגוני האנרכיסטים באזור.

"שוב הוכח שהאמת היא מהם והלאה, וכי כל מטרתם היא להכפיש את ההתיישבות ולייצר דה-לגיטימציה בכל מחיר , גם במחיר של פגיעה בערך המקודש של סיוע רפואי. אנחנו דורשים משר הביטחון להכריז על מבצע אכיפה רחב בשטח האש ולהרחיק את הפעילים מהאזור ולאכוף את הבניה הבלתי חוקית שמשתוללת במדבר יהודה והורסת את המדבר ומסכנת חיי יהודים".