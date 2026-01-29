יו"ר ש"ס אריה דרעי הגיב בחריפות לציוץ של ח"כ גדי איזנקוט, והביע אכזבה עמוקה ממנו. לדבריו, איזנקוט עושה שימוש במוטיבים אנטישמיים לצרכים פוליטיים, נכנע ללחץ במחנה השמאל ומאמץ שיח של שנאה

יו"ר ש"ס אריה דרעי פרסם הבוקר ציוץ ברשת ה-X, בעקבות ציוץ של גדי איזנקוט שבו צורפה תמונה של לחיצת יד בין שני אנשים, ולצידה הכיתוב: "תקציב תמורת השתמטות" וזאת על רקע העברת תקציב המדינה לשנת 2026 הלילה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת בתמיכת החרדים

בציוץ שפרסם דרעי כתב: "גדי, אני מאוכזב ממך עמוקות. הערכתי אותך וראיתי בך מי שיכול להביא רוח אחרת לעם הכאוב שלנו. הגנתי עליך מול התקפות של בנט ואנשיו כדי שתיכנס לקבינט המצומצם".

אני מבין שהלחץ במחנה השמאל גדול, אבל לרדת לשפל כזה? להשתמש במוטיבים אנטישמיים מובהקים רק כדי לגרוף כמה קולות? זו הבשורה החדשה שאתה מביא? עוד מאותו רעל ושנאה שהציבור מאס בהם? לצערי, אתה צועד בדרכו של לפיד ואתה גם תסיים כמוהו"

כאמור, תקציב המדינה לשנת 2026 עבר הלילה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת, זאת לאחר שחברי הכנסת מסיעת דגל התורה ביהדות התורה הצביעו בעד, בנוסף למפלגת ש"ס, למעט אריה דרעי שלא נכח.