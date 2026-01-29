כתב האישום מייחס למחבל שורת עבירות חמורות, ובהן רצח, ניסיונות רצח ופיגועי דריסה ודקירה במספר מוקדים בעמקי הצפון, שבמהלכם נרצחו שני אזרחים ונפצעו נוספים, עד לנטרולו בזירה על ידי אזרח

בתום חקירה תגיש הבוקר (חמישי) פרקליטות מחוז צפון כתב אישום חמור לבית המשפט המחוזי בנצרת נגד אחמד אבו אל־ארוב, תושב קאבטיה בן 34, בגין פיגוע הטרור המשולב בעמקים שבו נרצחו שמשון מרדכי ז"ל ואביב מאור ז"ל, וכן בגין שלושה ניסיונות רצח נוספים.

הפיגוע התרחש לפני כחודש, ב-26 בדצמבר 2025. תחילה נדרס למוות שמשון מרדכי ז"ל, בן 68, בעיר בית שאן. בהמשך נדקרה למוות אביב מאור ז"ל, בת 18, סמוך ליישוב עין חרוד. המחבל נוטרל בסיום האירוע על ידי אזרח שחתר למגע.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . צילום: דוברות המשטרה

מממצאי החקירה עלה כי אבו אל-ארוב חדר לישראל מספר ימים קודם לכן מאזור ירושלים, והועסק בעבודות בנייה על ידי תושב עראבה שבגליל. בבוקר הפיגוע, סמוך לשעה 05:30, יצא המחבל יחד עם מעסיקו ותושב נוסף מיהודה ושומרון ליישוב מסילות, שם עבדו בטיוח בית פרטי הנמצא בבנייה.

בשלב מסוים, כך לפי החקירה, החליט המחבל לגנוב את רכב מעסיקו ולבצע פיגוע. הוא הצטייד בסכין ובמברג שנלקחו מאתר הבנייה, ויצא בנסיעה לכיוון בית שאן. בעיר דרס למוות את שמשון מרדכי ז"ל, ובאירוע נוסף פצע באורח קל נער בן 16.

לאחר מכן נסע לכיוון כביש 71. בצומת תל יוסף פגע ברכב שעמד במקום, יצא ממנו וניסה לפגוע בשני צעירים כשהוא חמוש בסכין. הוא הצליח להגיע לצעירה בת 18 ודקר אותה מספר רב של פעמים. מותה נקבע על ידי הצוותים הרפואיים.

בהמשך המשיך המחבל לצומת המעונות בעפולה, שם סטה עם רכבו לעבר הולך רגל בן 37, פגע בו ופצע אותו באורח בינוני עד קשה. אזרח שנכח במקום זיהה את המתרחש, חתר למגע ונטרל את המחבל.

בנוסף לכתב האישום נגד המחבל, צפויים להיות מוגשים כתבי אישום גם נגד שני אחיו, אשר שהו בישראל שלא כחוק, ונגד מעסיקו של המחבל, תושב עראבה בן 45.