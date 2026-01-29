מערך הסייבר הלאומי מתריע מפני גל שיחות טלפון ממספר המתחזה לפיקוד העורף, המנחה אזרחים להיכנס לאתרים חשודים. "מדובר בניסיון פישינג; אל תלחצו על קישורים"

מערך הסייבר הלאומי ופיקוד העורף פרסמו אזהרה דחופה לציבור בעקבות דיווחים רבים על ניסיונות התחזות ושיחות פייק המכוונות לאזרחים בכל רחבי הארץ.

על פי הדיווחים שהתקבלו במוקד 119, אזרחים קיבלו שיחות טלפון מהמספר 073-3103014. בשיחות אלו נאמר למקבלי השיחה כי עליהם להכין ציוד חירום, ובחלק מהמקרים הם הונחו לגלוש לאתר אינטרנט מסוים לצורך קבלת הנחיות נוספות. במערך הסייבר הלאומי מבהירים באופן חד-משמעי: מדובר בהתחזות מסוכנת, ואין לגלוש לאתר המוזכר בשיחה.

איך מזהים את ניסיון המרמה?

במערך הסייבר מדגישים כלל אצבע חשוב: פיקוד העורף אינו פונה לאזרחים בשיחות טלפון אוטומטיות ואינו יוזם שיחות הכוללות הנחיות התגוננות או קישורים לאתרים חיצוניים, אלא אם האזרח פנה מיוזמתו למוקד.

הנחיות להתנהלות בטוחה:

ערוצים רשמיים בלבד: יש להתייחס אך ורק להודעות והנחיות המתקבלות בערוצים הרשמיים, ובראשם יישומון פיקוד העורף והאתר הרשמי של הפיקוד.

בלי לחיצות מיותרות: אין ללחוץ על קישורים ולא לגלוש לאתרים שמוזכרים בשיחות טלפון חשודות או בהודעות ממקורות לא מזוהים.

דיווח: בכל מקרה של חשד לאירוע סייבר, פישינג או הפצת פייק ניוז, ניתן לחייג למוקד 119 של מערך הסייבר הלאומי הפועל 24/7.

הנושא נמצא כעת בטיפול ובבדיקה מעמיקה של מערך הסייבר הלאומי בשיתוף הגורמים הרלוונטיים במערכת הביטחון. הציבור מתבקש לשמור על ערנות גבוהה ולשתף אך ורק מידע המגיע ממקורות אמינים ומוסמכים.