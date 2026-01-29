בעוד המתיחות בין וושינגטון לטהרן גואה, מפקד מערך ההגנה האווירית לשעבר מזהיר: האיראנים הם מעצמת טילים והם שואפים לרתק את אזרחי ישראל למקלטים. "נכון לתת לאמריקנים להוביל את המערכה"

על רקע הדיווחים על היערכות איראנית לתגובה נגד ישראל וארה"ב, תא"ל (מיל') צביקה חיימוביץ', לשעבר מפקד מערך ההגנה האווירית, ניתח בראיון ל-103FM את מאזן הכוחות המורכב במזרח התיכון. בדבריו הדגיש חיימוביץ' כי למרות הפגיעות שספגה איראן בחודשים האחרונים, הרצון והיכולת שלה להזיק נותרו בעינם.

"המציאות היא הרבה יותר מורכבת כי אנחנו לא לבד במגרש", פתח חיימוביץ' בדברי אזהרה. "אני מציע באופן עקרוני לא לזלזל באויבים שלנו בהקשרים של הטילאות והעולם האווירי החדש. בעולם הזה האיראנים הם סוג של מעצמה. איראן לא נעלמה מהמפה, האיום והרצונות שלה נשארו בתוקף. פגענו בצורה משמעותית ביכולות, אבל זה אף פעם לא על האפס".

לדבריו, הכישלון של שלוחותיה של איראן (הפרוקסי) ומערכות ההגנה שלה, גרמו לטהרן לחזור לאסטרטגיה המוכרת לה: "הם הבינו אחרי המלחמה שאם יש משהו שנתן להם את התשובה – זה עולם הטילים. הפרוקסי שלהם כשלו, ההגנה האווירית שלהם כשלה, אז הם חזרו לייצר טילים. האתגר העיקרי זה להתמודד עם המסה. מה שראינו ביוני מבחינת ההיקפים, יכול להיות שיהיו היקפים דומים".

חיימוביץ' העריך כי המטרה האיראנית תהיה לשבש את שגרת החיים בישראל באופן נרחב: "הם יכולים לשגר מטחים בודדים מחיפה עד באר שבע כדי לרתק כמה שיותר אזרחים מחוץ לשגרת החיים שלהם. האם הם יבחרו הפעם אזורים מיושבים ולא אתרים אסטרטגיים? יש פה הרבה מאוד אפשרויות מנקודת המבט האיראנית".

עם זאת, הוא ביקש להרגיע את הציבור והדגיש את המוכנות הישראלית הגבוהה ואת היתרון שבמעורבות הממשל החדש בארה"ב: "יש לנו מרכיב שונה הפעם וזה מעורבות אמריקנית מהיום הראשון. נכון לתת לארה"ב ולנשיא טראמפ להוביל את המערכה הזו. אם נצטרך להצטרף, נצטרף. מנקודת המבט הישראלית, אם האמריקנים יצליחו לעשות את העבודה, יצאנו מרווחים ברווח כפול".

לסיכום ציין חיימוביץ' כי ישראל מגיעה למערכה הזו ערוכה יותר, הן מבחינת היקף המיירטים והן מבחינת היכולות הטכנולוגיות ששודרגו כלקח מהמטחים הקודמים ביוני האחרון.