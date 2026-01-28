פעיל הימין מרדכי דוד חסם הערב את רכבו של נשיא בית המשפט העליון בדימוס אהרן ברק, בעת שיצא מכנס של ארגון השמאל – התנועה לאיכות השלטון.
ראש האופוזיציה ח"כ יאיר לפיד מסר בתגובה: "מרדכי דוד ועוד כמה עבריינים כמוהו חסמו היום את מכוניתו של אהרון ברק בצאתו מכנס. הוא בן 89, ניצול שואה, איבד לא מזמן את אשתו, חלש מאוד פיזית. בדיוק סוג הקורבנות שהם אוהבים. משטרת ישראל חייבת לטפל בעבריין העלוב הזה ולשים לזה סוף".
לדברים הצטרפה גם ח"כ מרב בן ארי מיש עתיד: "איזה איש דוחה המרדכי דוד הזה, איזו פסולת אנושית, איפה הוא ואיפה השופט אהרון ברק. גם עוד 100 שנה מהיום הוא לא יגיע לצפורן של הזרת של ברק. אלו תומכי הממשלה הרקובה הזו, בבוקר מסתובבים עם שרים וחכים במזנון הכנסת, ובערב חוסמים אנשים מבוגרים בחניון, בשם הדמוקרטיה עלק. עבריין".
ח"כ גלעד קריב שלח מכתב למפכ"ל בו כתב בין השאר: "מרדכי דוד ורועי סטאר זוכים לחיבוק חם מצד שורת פוליטיקאים בכירים ובהם גם השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ושר המשפטים יריב לוין.
לנוכח אירועי הימים והשבועות האחרונים אבקשך להורות על פעולת אכיפה תקיפה מול גורמים אלו ועל העצמת הפעילות המודיעינית ביחס לכוונותיהם. ההחרפה בפעילות האלימה של גורמים אלו הופכים את רפיון הידים ועצימת העיניים המסויימת לסכנה של ממש לביטחון הציבור. הרקע העברייני של גורמים אלו מחייב תשומת לב מוגברת ופעולה עצימה מצד משטרת ישראל – בטרם נגיע לשפיכות דמים.״
מה דעתך בנושא?
13 תגובות
1 דיונים
דניאל
הוא עושה בדיוק מהאספסוף השמאלני עשה לגבי יאיר לפיד כל מילה עליו תפגע בכבודי איך נבחר בכנסת זה מראה מי בוחריו מרחם עליהם האמת כל השמאל כך לפחות...
הוא עושה בדיוק מהאספסוף השמאלני עשה לגבי יאיר לפיד כל מילה עליו תפגע בכבודי איך נבחר בכנסת זה מראה מי בוחריו מרחם עליהם האמת כל השמאל כך לפחות עם בגרותהמשך 21:39 28.01.2026
רונן
אין לו דם כחול ,אמא שלי הייתה באמבולנס בדרך לאיכילוב כאשר אתם חוסמים את איילון ,אמא שלי יותר חשובה מחרחר שנאת אחים זה21:37 28.01.2026
משה
כל הכבוד למפגין. על ברק לדעת שעם ישראל לא סובל אותו.21:40 28.01.2026
אזרח מודאג
בתגובה ל: משה
אתה מטומטם21:44 28.01.2026
שם מלא
מתחיל להזכיר את פלוגות החומות21:43 28.01.2026
יבנהסבמבב
זכור לי מפגיני שמאל שחסמו כביש וכתוצאה מהחסימה נהרגו בתאונה שוטר ואזרח , מעניין מישהו ? הלו ?21:41 28.01.2026
מציאותי
זה כלום ושום דבר. חכו שההמון יתחיל לשרוף כאן שופטים.21:58 28.01.2026
חארטות /פרופגאנדה של הנאורים הנכחדים !!!!
חארטות /פרופגאנדה של הנאורים הנכחדים !!!!22:01 28.01.2026
שי
ביביסט נאלח ועלוב,בקיצור צ'חצ'ח.22:00 28.01.2026
שרה
לפידיוט אתה העבריין לא הוא22:09 28.01.2026
נוי
שישתו מים קרים, עאלק ב0מול זועמים מי הם בכלל?22:15 28.01.2026
