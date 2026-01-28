פעיל הימין מרדכי דוד חסם את רכבו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק בעת שיצא מכנס של התנועה לאיכות השלטון. בשמאל זועמים

פעיל הימין מרדכי דוד חסם הערב את רכבו של נשיא בית המשפט העליון בדימוס אהרן ברק, בעת שיצא מכנס של ארגון השמאל – התנועה לאיכות השלטון.

ראש האופוזיציה ח"כ יאיר לפיד מסר בתגובה: "מרדכי דוד ועוד כמה עבריינים כמוהו חסמו היום את מכוניתו של אהרון ברק בצאתו מכנס. הוא בן 89, ניצול שואה, איבד לא מזמן את אשתו, חלש מאוד פיזית. בדיוק סוג הקורבנות שהם אוהבים. משטרת ישראל חייבת לטפל בעבריין העלוב הזה ולשים לזה סוף".

לדברים הצטרפה גם ח"כ מרב בן ארי מיש עתיד: "איזה איש דוחה המרדכי דוד הזה, איזו פסולת אנושית, איפה הוא ואיפה השופט אהרון ברק. גם עוד 100 שנה מהיום הוא לא יגיע לצפורן של הזרת של ברק. אלו תומכי הממשלה הרקובה הזו, בבוקר מסתובבים עם שרים וחכים במזנון הכנסת, ובערב חוסמים אנשים מבוגרים בחניון, בשם הדמוקרטיה עלק. עבריין".

ח"כ גלעד קריב שלח מכתב למפכ"ל בו כתב בין השאר: "מרדכי דוד ורועי סטאר זוכים לחיבוק חם מצד שורת פוליטיקאים בכירים ובהם גם השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ושר המשפטים יריב לוין.

לנוכח אירועי הימים והשבועות האחרונים אבקשך להורות על פעולת אכיפה תקיפה מול גורמים אלו ועל העצמת הפעילות המודיעינית ביחס לכוונותיהם. ההחרפה בפעילות האלימה של גורמים אלו הופכים את רפיון הידים ועצימת העיניים המסויימת לסכנה של ממש לביטחון הציבור. הרקע העברייני של גורמים אלו מחייב תשומת לב מוגברת ופעולה עצימה מצד משטרת ישראל – בטרם נגיע לשפיכות דמים.״