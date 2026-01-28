תיעוד בלעדי מכנס סגור שנחשף בחדשות 13, תוקף המפקד המוערך את הרמטכ"ל ושר הביטחון ש"סגרו עליו", מציג קו ניצי מול עזה ומטיל וטו מוחלט על ישיבה משותפת עם נפתלי בנט: "מדינה יהודית לא יכולה להיות על בסיס תומכי טרור"

תא"ל במיל' עופר וינטר, מי שנחשב לאחת הדמויות המוערכות בימין ובמגזר הסרוג רץ לפוליטיקה. בתיעוד מתוך כנס סגור שפורסם הערב (שלישי) על ידי ליאור קינן בחדשות 13, נראה וינטר כשהוא פורס את משנתו הביטחונית והפוליטית, ומשיב לראשונה באופן נחרץ לשאלת החבירה האפשרית לנפתלי בנט.

על האפשרות לחבור לנפתלי בנט במענה לשאלה האם יחבור לראש הממשלה לשעבר, וינטר היה חד משמעי וביקש לשים סוף לשמועות: "הגיע הזמן להרוג את הדבר הזה פעם אחת ולתמיד". וינטר הסביר את הסירוב בשני נימוקים עקרוניים: "תראו מה שנפתלי בנט עשה, שני דברים שאני לא יכול לחיות איתם: אחד זה להבטיח משהו מסוים ולעשות הפוך, והדבר השני זה להקים ממשלה על בסיס תומכי טרור".

וינטר הוסיף אמירה ערכית נוקבת לגבי ממשלת השינוי: "מדינה יהודית לא יכולה להיות על בסיס אנשי תומכי טרור. אני לא מתחבר לעניין הזה".

על ההדחה מצה"ל והמלחמה בעזה וינטר התייחס בנאומו גם לנסיבות עזיבתו את הצבא, תוך שהוא מפנה אצבע מאשימה לצמרת הביטחונית: "ברגע שסגרו עליי גם רמטכ"ל ושר הביטחון ואמרו לי 'לך הביתה', אז זה נגמר. הבנתי שזה נגמר. זה היה גלנט והרצי". לטענתו, נעשה לו סיכול ממוקד מחשש שיתקדם: "הם הבינו שאם אני אשאר תת אלוף זה לא יזוז להם, אבל אם אני אלוף זה יקפיץ, הם כבר לא ישלטו בדרך".

בנוגע להתנהלות המלחמה, וינטר הציג גישה התקפית בלתי מתפשרת וטען כי ישראל אימצה סטנדרטים מוסריים שפוגעים בהכרעה: "המלכנו על עצמנו את הדין הבינלאומי… ואימצנו מוסר, מעות מוסר, שהוא סטנדרט כפול. מה שדורשים מאיתנו לא דורשים מאף אחד אחר בעולם". לדבריו, כתוצאה מכך: "המילה ניצחון יצאה מהלקסיקון של הצבא".

במסר תקיף ליוזמות מדיניות עתידיות ולסוגיית "היום שאחרי", הבהיר וינטר כי המחיר חייב להיות טריטוריאלי: "ישראל צריכה להיות אריה בג'ונגל שכולם יפחדו. יש מחיר לתוקפנות. מי שיחליט לתקוף אותנו שידע – לא יחזור לו השטח". לגבי רצועת עזה אמר מפורשות: "עזה צריכה להיות שייכת למדינת ישראל".

בית המשפט? במפלצת צריך לטפל כשהיא קטנה

על יאיר גולן ומוסר לחימה וינטר תקף בחריפות גם את דבריו של יאיר גולן בעבר ותיאר עימות מילולי ביניהם, בו הבהיר את סדר העדיפויות שלו בשדה הקרב: "אני לא אקבל הטפות מוסר ממי שאומר שחיילי צה"ל הורגים תינוקות… אני בשביל לוחם אחד מוכן שיהרגו גם 1,000 (מחבלים), לא מעניין אותי. אני לא מתנצל על זה, ועל זה אני מוכן ללכת לחקירות".

על מערכת המשפט בנושא הרפורמה המשפטית ומעמד בית המשפט העליון, השמיע וינטר ביקורת נוקבת: "בבית המשפט יש לו חלק, הוא דוחף את הידיים שלו למקומות שהוא לא צריך בכלל… מפלצת, כשמטפלים בה כשהיא קטנה – לא (נורא), כשהיא גדלה היא עוברת את הגדר, היא תוקפת אותך". הוא הוסיף כי "הכנסת הריבון הוא העם, לא בית המשפט, והכנסת לא אמרה את מה שהיא צריכה להגיד לבית המשפט: תחזור למקום שלך".

לסיום, כשנשאל האם בכוונתו להתאחד עם נתניהו ("ביבי"), שמר וינטר על עמימות וענה: "לא יודע. אני לא יודע". עם זאת, הצהיר באופן כללי על כוונותיו לעתיד: "אני מחפש איך להשפיע. אני מודה אני מחפש, אבל אני עדיין לא יודע".