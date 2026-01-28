​שר החינוך, יואב קיש, מודיע: חתן פרס ישראל בתחום חקר המתמטיקה, מדעי המחשב והנדסת מחשבים הוא פרופ' בנימין וייס בוגר הישיבה יוניברסיטי ומרצה באוניברסיטה העברית ובסטנפורד

יום העצמאות תשפ"ו. ​שר החינוך, יואב קיש, הודיע היום כי פרופ' בנימין וייס מהאוניברסיטה העברית בירושלים הוא חתן פרס ישראל בתחום חקר המתמטיקה, מדעי המחשב והנדסת מחשבים לשנת תשפ״ו.

​ועדת הפרס התכנסה בראשותו של פרופ' אלכס לובוצקי ובהשתתפות החברים פרופ' עמיהוד אמיר, פרופ' שרה כהן ופרופ' תמר ציגלר.

​ועדת הפרס ציינה בנימוקיה כי פרופ' וייס (84) הוא מגדולי החוקרים בתחום הדינמיקה, מעמודי התווך של הקהילה המתמטית ועיצב דורות של חוקרים בארץ ובעולם. מחקריו המעמיקים, המשתרעים על פני למעלה מ-60 שנות פעילות ולמעלה ממאתיים מאמרים, הגדירו מחדש את ההבנה המתמטית של תופעת האקראיות במערכות דטרמיניסטיות.

פרופ' וייס יליד ניו יורק, סיים תואר ראשון ושני בישיבה יוניברסיטי ודוקטורט בפרינסטון. הוא מרצה בקתדרה למתמטיקה באוניברסיטה העברית והרצה גם באוניברסיטת סטנפורד.

גשרים עמוקים בין דינמיקה לקומבינטוריקה

​עוד ציינה הוועדה כי פרופ' וייס חתום על פריצות דרך מונומנטליות, בהן פיתוח תורת האנטרופיה והאיזומורפיזם לפעולות של חבורות אמנביליות (יחד עם דונלד אורנשטיין), עבודה שהרחיבה את גבולות הדינמיקה הקלאסית ל"זמן רב-ממדי". הוא ייסד את תחום הדינמיקה הסימבולית וטבע את המונח "חבורות סופיק", שהפך לאחד הנושאים הפעילים והחדשניים במתמטיקה המודרנית. שיתופי הפעולה שלו עם הלל פורסטנברג יצרו גשרים עמוקים בין דינמיקה לקומבינטוריקה, שהשפיעו אף על חקר המספרים הראשוניים.

​לצד מצוינותו האקדמית, שהקנתה לו הכרה בינלאומית כחבר כבוד באקדמיה האמריקאית לאמנויות ולמדעים וחתן פרס רוטשילד, תרם וייס רבות לביטחון המדינה כיועץ למערכת הביטחון במשך שנים רבות.