נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית קבע הרכב לעתירה בדרישה להדיח את השר בן גביר והציב 4 שופטים משמאל מול שופט שמרן אחד.
הערב פרסם עמית את הרכב השופטים המורחב שידון בעתירות שהגישו ארגוני שמאל להדחתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. עד כה העתירות והדיונים הקודמים היה בהרכבי סיניוריטי – הרכבים לפי ותק.
כעת השופט עמית הוציא את השופט מינץ שנחשב שמרן והכניס את השופט גרוסקוף שנחשב לאקטיביסט כך שכרגע יש רוב לשופטים האקטיביסטים בהרכב שידון בהדחת השר, ברוב של 3:2 או 4:1.
ההרכב שנקבע: הנשיא – יצחק עמית, המשנה – נועם סולברג, דפנה ברק-ארז, יעל וילנר ועופר גרוסקופף.
גורמים בקואליציה מסרו לסרוגים על ההרכב החדש: "השופט עמית דוהר לקראת משבר חוקתי".
מיקי
הוא יודע מראש שלא יצייטו לפסק אם יחליטו להדיח את בן גביר,יתרה מזו זה יגרום שגם הפסיקות הבאות יהיו כעפרא דארעא,מה שישאר מבג"ץ זה רק להגיד עליו קדיש יתום.20:28 28.01.2026
ציון
לצערי אתה טועה. הוא יודע שביבי יקשיב לו כי ביבי משחק אותה דמוקרט. ולכן הוא מכין הרכב כזה. מושחת ומנוול.20:30 28.01.2026
