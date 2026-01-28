גם שר החוץ האיראני, ששמר עד כה על טון דיפלומטי, הצטרף לגל האיומים של בכירי המשטר האיראני בעקבות החשש מתקיפה אפשרית

אחרי יועצו המקורב של חמינאי, גם שר החוץ האיראני משגר איומים ברשתות החברתיות, אך באותה נשימה מנסה למשוך את ארה"ב אל עסקה במקום תקיפה. גורמים בארה"ב מספרים כי מתקיים קשר מינימלי עם המשטר באיראן, וכי לא מתקיים כעת משא ומתן.

גם שר החוץ האיראני מצטרף לגל האיומים המתואם, שמפרסמים כעת בכירים במשטר האיראני ברשתות החברתיות, במה שנראה כמו מהלך אחרון בניסיון לבלום תקיפה אמריקאית.

עראקצ'י, עד כה שמר יחסית על טון מפויס ודיפלומטי בכל הקשור לארה"ב, ושימש למשטר בתור בלם בהתחממות בין הצדדים. עראקצ'י, הוא זה ששלח הודעות לשליח המיוחד ויטקוף, בניסיון למנוע תקיפה מיידית על איראן, במהלך לילות השיא של המחאה.

כעת נראה כי עראקצ'י מציג את המקל במקום את הגזר, שר החוץ האיראני איים בפוסט כי: "כוחותינו האמיצים עומדים מוכנים, עם האצבע על ההדק, להפעיל תגובה מיידית ועוצמתית כנגד כל תוקפנות כנגד ארצנו האהובה, מהים האדמה או האוויר".

"למדנו לקחים חשובים ממלחמת 12 הימים מאפשרים לנו להגיב באופן חזק, מהיר ומשמעותי מבעבר". הסביר עראקצ'י.

במקביל, ממשיך לנסות שר החוץ למשוך את האמריקאים לעסקה, בתנאים נוחים לאיראן: "באותו זמן, איראן מוכנה לקבל הסכם שמטיב עם שני הצדדים, הסכם גרעין הוגן ושיוויוני, שמבטיח את זכויותיה של איראן להחזיק בטכנולוגיה גרעינית, למטרות שלום!".