אחד מיועציו המובילים של האייתולה עלי חמינאי מאיים ברשתות בעברית, בפגיעה ישירה בלב תל אביב

עלי שמחנאי, אחד מיועציו המקורבים ביותר של המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, משגר איום חריף לעבר ישראל, וקושר כל תקיפה על איראן, לתקיפה עוצמתית בישראל.

"תקיפה 'מוגבלת' היא אשליה, כל פעולה צבאית של ארצות הברית על איראן, בכל דרך ובכל רמה, תיחשב לפתיחת מלחמה כוללת". הודיע שמחנאי.

"התגובה לאותה תקיפה תהיה מיידית, חסרת תקדים בגודלה ותכוון במדויק אל התוקפן ואל לב תל אביב, ולכל תומכי התוקפנות".

שמחנאי פרסם את הדברים מוקדם יותר בערבית, בתגובה לדיווחים בינלאומיים על הדיונים סביב תוכניות תקיפה אמריקאיות, שכוללים גם אפשרויות לתקיפה מוגבלת נגד מטרות המשטר.