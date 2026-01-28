מזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו, מבצע כעת עדכון ביטחוני מיוחד לסנאט האמריקאי, וחשף כי להערכת ארה"ב המשטר באיראן חלש מאי פעם

מזכיר המדינה האמריקאי, מרקו רוביו, הגיע הערב לעדכון מיוחד לוועדת יחסי החוץ של הסנאט האמריקאי, המקבילה לוועדת חוץ וביטחון בכנסת. במהלך העדכון חשף רוביו שורה של פרטים חדשים לגבי מצבו של המשטר האיראני, הקשר בין השלטונות באיראן למשטר בונצואלה, ופרטים נוספים.

מזכיר המדינה רוביו, זומן על ידי הסנאט לבצע עדכון מקיף של המצב הביטחוני והגיאו-פוליטי העולמי ביחס לעמדה האמריקאית.

רוביו התייחס למצב באיראן והסביר "המשטר באיראן חלש היום משהיה בכל זמן אחר בעבר, ההפגנות האחרונות היו שונות מאשר בעבר".

רוביו הוסיף והסביר ביחס לכך כי "למשטר אין דרך לספק את רצונות המפגינים, או דרך להתמודד עם דרישותיהם הקשורות למצב הכלכלי במדינה, הכלכלה שלהם בהתמוטטות חופשית".

בנוסף חשף רוביו קשרים ענפים בין המשטר האיראני, למשטר מדורו בונצואלה, שנלכד לפני שבועות על ידי כוחות אמריקאים בארמונו הנשיאותי, בהוראת הנשיא טראמפ.

רוביו הסביר "ונצואלה הייתה עוגן מרכזי עבור השלטונות באיראן, הם היו מקבלים מהם נפט במחירי רצפה, והם היו מכניסים כך כספים וחומקים מסנקציות, בנוסף, איראן הייתה מספקת דרכונים דיפלומטיים לאנשי קרטל, בתמורה לתשלום".

בנוסף, על פי רוביו, מחלקת המדינה מחזיקה בהערכות כי, "למרות הדיכוי האלים של המחאות באיראן, אנחנו מאמינים כי המחאות יתחדשו, אין למשטר דרך לפתור את הבעיות שהם יצרו".