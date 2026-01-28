אחרי שספרד הסירה את התנגדותה, שתי מדינות באיחוד האירופאי עדיין מונעות את הגדרת משמרות המהפכה האיראניים כארגון טרור

למרות שבועות של דיונים, ולחץ משמעותי משורה של מדינות מתוך ומחוץ ליבשת, המהלך להגדיר את משמרות המהפכה האירניות כארגון טרור, נותר תקוע. שתי מדינות ממשיכות להתנגד וחוסמות את המאמץ.

משמרות המהפכה, הזרוע המזוינת המרכזית של המשטר האיראני, ומובילת הדיכוי האזרחי במדינה, ושביצעה את טבח המפגינים ההמוני בלילות ה-8 וה-9 לינואר, אשר על פי הערכות עדכניות הביא למותם של אלפים רבים, וככל הנראה עשרות אלפים של מפגינים איראניים נגד המשטר.

בעקבות מעשי הזוועה המחרידים שביצעו כוחות משטר אלה, מדינות מובילות באיחוד האירופאי, ביניהן גם גרמניה, מובילות מהלך להגדרת הארגון, כארגון טרור, אך בדרכן עומדות שתי מדינות, שכל אחת מתנגדת מסיבותיה.

על פי הדיווחים באירופה, הערב התנהל דיון נוסף של שרי החוצים האירופאים, ובעוד ספרד, חברה באיחוד שהביעה התנגדות קודמת למהלך שינתה את דעתה, גם צרפת וגם בלגיה, ממשיכות להתנגד ולחסום את המהלך.

גם קנצלר גרמניה התייחס להתפתחויות והודיע בתוקף כי חסימת המהלך לא מתקבלת בעין יפה, "אני מוצא את עצמי מאוכזב כתוצאה מכך שעדיין מדינה או שתיים באיחוד מונעות את הגדרת משמרות המהפכה כארגון טרור, המועצה הייתה יכולה להחליט כך היום אך לא הצלחנו לגבש הסכמה".

על פי ההערכות של גורמים באיחוד האירופאי, בלגיה תלך בצעדיה של צרפת ובמידה ומקרון יסיר את התנגדותו למהלך, הוא צפוי לצאת לפועל. אך על פי גורמים אירופאיים "מקרון מנסה לצייר את צרפת כמובילה גיאו-פוליטית, ולא להיראות כמי שמתיישר עם מהלכים אמריקאים, במיוחד על רקע אירועי גרינלנד".