מזג אוויר בימים הקרובים יהיה אביבי, אך עוד לפני כן לפנינו יממה אחת של גשמים מקומיים, אובך ורוחות.
יום חמישי: מעונן חלקית עד מעונן, עם גשמים מקומיים מדי פעם בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה, עד לשעות אחה"צ. בהרי הצפון ישררו ערפילים.
יום שישי: מעונן חלקית, עם עליה בטמפרטורות, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. ייתכן טפטוף מקומי, בצפון הארץ ינשבו רוחות ערות.
יום שבת: מעונן חלקית בעננות גבוהה ובינונית, חמים מהרגיל לעונה והלחות נמוכה יחסית.
יום ראשון: מעונן חלקית בעננות גבוהה, עם עליה בטמפרטורות, ויעשה חם מהרגיל לעונה ויבש.
יום שני: מעונן חלקית, עם ירידה ניכרת בטמפרטורות, אך עדיין יהיה חמים מהרגיל לעונה.
