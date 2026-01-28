מזג אוויר בימים הקרובים יהיה אביבי, אך עוד לפני כן לפנינו יממה אחת של גשמים מקומיים, אובך ורוחות. תחזית מזג אוויר

יום חמישי: מעונן חלקית עד מעונן, עם גשמים מקומיים מדי פעם בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה, עד לשעות אחה"צ. בהרי הצפון ישררו ערפילים.

יום שישי: מעונן חלקית, עם עליה בטמפרטורות, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.‏ ייתכן טפטוף מקומי, בצפון הארץ ינשבו רוחות ערות.

יום שבת: מעונן חלקית בעננות גבוהה ובינונית, חמים מהרגיל לעונה והלחות נמוכה יחסית.

יום ראשון: מעונן חלקית בעננות גבוהה, עם עליה בטמפרטורות, ויעשה חם מהרגיל לעונה ויבש.

יום שני: מעונן חלקית, עם ירידה ניכרת בטמפרטורות, אך עדיין יהיה חמים מהרגיל לעונה.