נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, נשא היום (רביעי) דברים בטקס הסמכת עורכי דין חדשים של לשכת עורכי הדין, שנערך בבנייני האומה בירושלים. בדבריו בירך את המוסמכות והמוסמכים החדשים, והתייחס לאתגרי התקופה, למצבה של מערכת המשפט ולתפקידם של עורכי הדין בדמוקרטיה הישראלית.
בפתח דבריו אמר השופט עמית כי טקס ההסמכה הוא רגע משמעותי לא רק עבור עורכי הדין החדשים, אלא גם עבור בני משפחותיהם. "טקס ההסמכה הוא יום חג עבורכם, וגם לכל מי שליוו אתכם במסע אל קבלת הרישיון", אמר, והוסיף כי בני המשפחה והחברים "היו שם עבורכם בשנות הלימודים, בלילות הארוכים של הלמידה, ותמכו בכם עם חיבוק, מילה טובה או כוס קפה".
השופט עמית ציין כי הטקס מתקיים על רקע מציאות מורכבת, ביטחונית וציבורית. לדבריו, "בדומה לרגעים רבים אחרים של נחת בשנים האחרונות, גם על האירוע היום מעיבה עננה של קושי ואי-ודאות", והוסיף כי השבוע נרשם "רגע שבו הכאב נשזר בהקלה, עם השבתו לקבורה ראויה של החטוף החלל האחרון, רב סמל ראשון רן גואילי זכרו לברכה"
עוד התייחס הנשיא למסלול ההכשרה שעברו עורכי הדין החדשים בצל הלחימה. "בזמן הלימודים כתבתם מבחנים ועבודות על רקע צלילי האזעקות, ורבים מכם אף החליפו לתקופות ארוכות את הסיכומים והמקלדת במדי ב'", אמר, וציין כי נדרשו לאזן בין לימודים, התמחות ואתגרים אישיים ומשפחתיים.
מערכת המשפט נתונה תחת מתקפה
בחלק המרכזי של נאומו התייחס השופט עמית למעמדה של מערכת המשפט בישראל. לדבריו, "מערכת המשפט הישראלית נתונה בימים אלה תחת מתקפה של ממש, אשר חורגת הרבה מעבר לגדרי הביקורת הלגיטימית". הוא הוסיף כי קיימים ניסיונות "להחליש את הרשות השופטת, לפגוע בעצמאותה, ולשחוק את שופטיה המסורים והמקצועיים"
השופט עמית הדגיש את החובה לקיים פסקי דין והכרעות שיפוטיות, ואמר כי "המחויבות לדין ולקיום החלטות שיפוטיות היא תנאי בסיסי לקיומה של חברה דמוקרטית מתפקדת". לדבריו, התעלמות מהכרעות שיפוטיות שולחת מסר בעייתי לציבור, והוסיף: "אם החוק אינו שווה לכולם, החוק אינו שווה כלום"
בהתייחס לתפקידם של עורכי הדין אמר נשיא בית המשפט העליון כי עם קבלת הרישיון הם הופכים ל"קציני בית המשפט". הוא ציין כי החוק מטיל עליהם שתי חובות משלימות, "נאמנות ללקוח, ועזרה לבית המשפט לעשות משפט", והוסיף כי פעולה ביושר, בהגינות ובשמירה על הדין מחזקת את המערכת כולה.
לקראת סיום הביע השופט עמית תקווה לעתיד. "אני מביט בכם היום, ואני רואה רוח חדשה במפרשים של קהילת המשפט הישראלית", אמר, והוסיף כי בידיהם של עורכי הדין החדשים "ידע וכלים לסייע בפיתוחו של המשפט הישראלי, ולהגנה על שלטון החוק, על זכויות האדם וערכי היסוד של מדינת ישראל
לודיק בלום
אין בושה לבן העוולה18:40 28.01.2026
איתי
השופט עמית צודק לחלוטין הממשלה תוקפת ללא הרף את המעוז האחרון של הדמוקרטיה כדי להוביל לדיקטטורה מלאה18:40 28.01.2026
לא ימשיך כבודו
נשיא מטעם עצמו. כמו במדינת אכזיב בימיה העליזים.18:33 28.01.2026
שיוויון
מהו הכינוי למי שממנה עצמו לכל החיים באמצעות צו? מתחיל באות ד'18:32 28.01.2026
איתי
בתגובה ל: שיוויון
בנתיים הממשלה שלך מינתה אותו ואז התחרטה כי הוא דמוקרט מידי18:38 28.01.2026
א. פ נהריה
בית המשפט העליוןהנשיא בית המשפט העליון מה שאתה אמרת אתה בא מבית דתי רבי נחמן אומר לפני שאתה רוצה לתקן אחרים תתקן את עצמך קודם כל ואל תבוא בטענות לאחרים...
בית המשפט העליוןהנשיא בית המשפט העליון מה שאתה אמרת אתה בא מבית דתי רבי נחמן אומר לפני שאתה רוצה לתקן אחרים תתקן את עצמך קודם כל ואל תבוא בטענות לאחרים תבוא קודם כל טענות לעצמך למה העם לא מאמין בהפסקי דין שלכם הוא לא מאמין למערכת המשפטית בכלל גם העומד בראשו זה אתה לא נדבר על זה להוציא את המשפטית הממשלה חתרנית עושה הכל כדי לפגוע באמת ממציאה תיקים בקיצור קפלן שירות של קפלןהמשך 18:44 28.01.2026
מאיר
האיש הזה שונא יהודים שומרי מסורת המליך עצמו למלך צריך להעיף אותו מהמדינה.18:41 28.01.2026
א. פ נהריה
