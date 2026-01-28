נשיא העליון בטקס ההסמכה: מערכת המשפט נתונה למתקפה החורגת מביקורת לגיטימית, וקיום פסקי דין הוא תנאי בסיסי לחברה דמוקרטית; עורכי הדין נקראים לשמור על שלטון החוק והאתיקה המקצועית

נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, נשא היום (רביעי) דברים בטקס הסמכת עורכי דין חדשים של לשכת עורכי הדין, שנערך בבנייני האומה בירושלים. בדבריו בירך את המוסמכות והמוסמכים החדשים, והתייחס לאתגרי התקופה, למצבה של מערכת המשפט ולתפקידם של עורכי הדין בדמוקרטיה הישראלית.

בפתח דבריו אמר השופט עמית כי טקס ההסמכה הוא רגע משמעותי לא רק עבור עורכי הדין החדשים, אלא גם עבור בני משפחותיהם. "טקס ההסמכה הוא יום חג עבורכם, וגם לכל מי שליוו אתכם במסע אל קבלת הרישיון", אמר, והוסיף כי בני המשפחה והחברים "היו שם עבורכם בשנות הלימודים, בלילות הארוכים של הלמידה, ותמכו בכם עם חיבוק, מילה טובה או כוס קפה".

השופט עמית ציין כי הטקס מתקיים על רקע מציאות מורכבת, ביטחונית וציבורית. לדבריו, "בדומה לרגעים רבים אחרים של נחת בשנים האחרונות, גם על האירוע היום מעיבה עננה של קושי ואי-ודאות", והוסיף כי השבוע נרשם "רגע שבו הכאב נשזר בהקלה, עם השבתו לקבורה ראויה של החטוף החלל האחרון, רב סמל ראשון רן גואילי זכרו לברכה"

עוד התייחס הנשיא למסלול ההכשרה שעברו עורכי הדין החדשים בצל הלחימה. "בזמן הלימודים כתבתם מבחנים ועבודות על רקע צלילי האזעקות, ורבים מכם אף החליפו לתקופות ארוכות את הסיכומים והמקלדת במדי ב'", אמר, וציין כי נדרשו לאזן בין לימודים, התמחות ואתגרים אישיים ומשפחתיים.

מערכת המשפט נתונה תחת מתקפה

בחלק המרכזי של נאומו התייחס השופט עמית למעמדה של מערכת המשפט בישראל. לדבריו, "מערכת המשפט הישראלית נתונה בימים אלה תחת מתקפה של ממש, אשר חורגת הרבה מעבר לגדרי הביקורת הלגיטימית". הוא הוסיף כי קיימים ניסיונות "להחליש את הרשות השופטת, לפגוע בעצמאותה, ולשחוק את שופטיה המסורים והמקצועיים"

השופט עמית הדגיש את החובה לקיים פסקי דין והכרעות שיפוטיות, ואמר כי "המחויבות לדין ולקיום החלטות שיפוטיות היא תנאי בסיסי לקיומה של חברה דמוקרטית מתפקדת". לדבריו, התעלמות מהכרעות שיפוטיות שולחת מסר בעייתי לציבור, והוסיף: "אם החוק אינו שווה לכולם, החוק אינו שווה כלום"

בהתייחס לתפקידם של עורכי הדין אמר נשיא בית המשפט העליון כי עם קבלת הרישיון הם הופכים ל"קציני בית המשפט". הוא ציין כי החוק מטיל עליהם שתי חובות משלימות, "נאמנות ללקוח, ועזרה לבית המשפט לעשות משפט", והוסיף כי פעולה ביושר, בהגינות ובשמירה על הדין מחזקת את המערכת כולה.

לקראת סיום הביע השופט עמית תקווה לעתיד. "אני מביט בכם היום, ואני רואה רוח חדשה במפרשים של קהילת המשפט הישראלית", אמר, והוסיף כי בידיהם של עורכי הדין החדשים "ידע וכלים לסייע בפיתוחו של המשפט הישראלי, ולהגנה על שלטון החוק, על זכויות האדם וערכי היסוד של מדינת ישראל