כצפוי: חברי הכנסת של דגל התורה שוחחו עם הרב לנדו והכריעו שיצביעו בעד העברת התקציב בקריאה ראשונה. תקציב 2026 צפוי לעבור היום בערב בקריאה הראשונה

כצפוי: חברי הכנסת של דגל התורה שוחחו היום (רביעי) עם הרב לנדו והכריעו שיצביעו בעד העברת התקציב בקריאה ראשונה. תקציב 2026 צפוי לעבור הערב בקריאה הראשונה, למרות שאגודת ישראל מאיימת להצביע נגד ולא להימנע.

המשבר הנוכחי סביב העברת התקציב התחיל ביום שני השבוע, כאשר יו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ החליט לדחות את ההצבעות שתוכננו לאותו יום לאחר שטרם הגיעו להסכמה עם המפלגות החרדיות לגבי חוק, זאת ללא תיאום עם מפלגת הציונות הדתית ושר האוצר סמוטריץ'. בתגובה, סמוטריץ' איים שהתקציב לא יעבור בכלל ושהכנסת תפוזר, ודרש מהחרדים לנתק בין חוק הגיוס של ח"כ ביסמוט לבין העברת התקציב.

עוד באותו נושא "לדפוק" את נתניהו והחרדים: גנץ במהלך חריג בכנסת 11:10 | נחום פרי 3 0 😀 👏

ראש הממשלה נתניהו נפגש עם כל הצדדים ולחץ עליהם להגיע להסכמות, לפחות עד להעברת התקציב בקריאה ראשונה. כזכור, לפי הייעוץ המשפטי לכנסת נדרשים 60 ימי דיונים על התקציב לאחר העברתו בקריאה ראשונה, והתקציב חייב לעבור בקריאה שנייה ושלישית עד סוף חודש מרץ, אחרת הכנסת מתפזרת אוטומטית ויוצאים לבחירות.

כעת נראה שיש לקואליציה עוד קצת מרווח נשימה לפני הסערה הבאה שתהיה סביב ההצבעות על חוק הגיוס. מוקדם יותר היום, הודיע יו"ר ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט על ביטול הדיונים בחוק מחר, מכיוון שאתמול כבר סיימו לעבור על כל סעיפי החוק. השלב הבא הוא גיבוש ניסוח סופי של החוק על ידי הייעוץ המשפטי, שצפוי לקחת כשבוע וחצי עד שבועיים, והעלאתו להצבעה בוועדה. המפלגות החרדיות נמצאות במשא ומתן עם היועצות המשפטיות לוועדה ולכנסת על הניסוח הסופי ומנסות להגיע להסכמות איתן על ניסוח שמצד אחד יקבל את האישור של היועמ"שיות, ומצד שני לא יהיה קשוח מדי מבחינת ציבור המצביעים החרדי.