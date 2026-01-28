ראש השב"כ דוד זיני והרמטכ"ל אייל זמיר נפגשו היום במטה השב"כ. השניים דנו בשיתוף הפעולה בין הארגונים בזירות השונות – רצועת עזה, יהודה ושומרון וגבולות ישראל

ראש שירות הביטחון הכללי, דוד זיני והרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיימו היום (רביעי) פגישה משותפת במטה השב״כ.

השניים דנו בהמשך הידוק שיתוף הפעולה בין הארגונים בזירות השונות – רצועת עזה, יהודה ושומרון וגבולות ישראל. כמו כן, דנו באתגרים שניצבים בפני הארגונים בתקופה רגישה זו.

ראש השב״כ והרמטכ״ל נפגשו גם עם פורום מטה השירות בארגון, לטובת סקירה ביטחונית ושיח על התיאום ושיתוף הפעולה ההכרחי בין הארגונים.

בסוף הפגישה, השניים הצטלמו בתמונה משותפת ראשונה מאז נכנס זיני לתפקידו. ברקע הצילום ניתן לשים לב לתמונה של הר הבית.