"רני יצאת להגן על כולם והם כולם ראויים להקרבה שלך. 700 חיילים חיפשו אותך, מצאו אותך, החזירו אותך. אין על עם כזה בעולם. עין במר בוכה ולב שמח", ההספד המלא של טליג גואילי לבנה

היום הובא למנוחות החטוף האחרון בעזה רני גואילי הי"ד. אימו טליק, ספדה לו במילים מרגשות שחובה לקרוא.

הספדה המלאה של טליק גויאלי לבנה רן הי"ד

״אני טליק גואילי, אמא גאה של רן, שוטר יס״מ, הראשון לצאת הראשון האחרון לחזור. האחרון שחזר. תודה לכולם על התמיכה החיבוק והליווי בתקופה המטלטלת הזו. רני, אני מדמיינת אותך שם למעלה על הטריבונה עם כל גיבורי המלכות, עם כל הגיבורים שחירפו את נפשם.

אני מדמיינת אותך מכנס את כולם ואומר להם – אתם חייבים לבוא לשמוע את ההספדים שלי, יהיה מגניב. אני מדמיינת את כולכם על הטריבונה – כולם גיבורי מלחמת התקומה. קצת אחרי שנחטפת הזמינו את כל משפחות החטופים לפגישה ברעננה, יום גשום, אני ואבא יוצאים מהבית, כביש 6 ופתאום הגשם פוסק, ומופיעה קשת ענקית עצומה ומלאה.

אנחנו נוסעים אליה ממש לתוך הקשת, מביטים בה בדממה והיא מלווה אותנו עד שלרגע אחד נכנסנו לתוכה ואז היא נעלמה. ואני ידעתי, שזה סימן ממך. רק רציתי להגיד לך ילד אהוב שלי שהתקווה שאולי תחזור אלינו על שתי רגליים ואולי אפילו אחת היא זו שנתנה לנו את הכוח לעבור את התקופה הארוכה הזו בלעדיך.

אני מדמיינת אותך עכשיו אומר ״די אמא מביכה עם הגאה גאה״. מאותו יום ארור, בכל פעם שמבצבת דמעה אני נזכרת בך לוחש לי ״אמא שלי הגאה״. בכל התקופה הזו סיפרנו עליך בלי סוף, נדמה שהפכת לילד של כולם. הם מכירים אותך בכלהעולם רני, במהלך השנתיים האלה שמעתי הספדים רבים על גיבורי מלחמת התקומה, וכל הספד הזכיר לי אותך. אותו ערכים ורוח, כאילו העתיקו אותך אחד לאחד, גולנצ׳יק ושוטר גאה שאוהב את המדינה.

מיד אחרי היום הארור שנחטפת נזכרתי שחזרת יום אחד מהעבודה וסיפרתי לי שירקו עליך ואמרת ״מה הם לא מבינים? שאני זה הם ואנחנו באותו צד? שאני שוטר ואני בעבודה?״ זה משפט שמהדהד בי והבנתי שזו המשימה שלי – להוכיח שאנחנו עם אחד חזק, שנמצא כאן כדי להישאר, שכולנו באותו צד. אז רני אוהב שלי אני מבטיחה לך שהרבה בזכותך נזכרנו עם ישראל שלמרות המחלוקות אנחנו עם אחד גדול וחזק. רני, כמות החיבוקים והאהבה מכל הצדדים היא בלתי נגמרת

רני וגיבורי המלכות נותנים לנו את הכוח

רני יצאת להגן על כולם והם כולם ראויים להקרבה שלך. 700 חיילים חיפשו אותך, מצאו אותך, החזירו אותך. אין על עם כזה בעולם. עין במר בוכה ולב שמח. רן תדאג שם מלמעלה לאחד את כולם, כי אני פה למטה קצת דואגת. תבקש מהרוגי המלכות לחזק את החיילים והשוטרים שלנו כי אנחנו עדיין במשימה לחסל את האויבים – חמאס, ג'יהאד, טרוריסטים מזוהמים שניסו להפחיד אותנו ולהבהיל את עם ישראל – תראו מה נשאר מכם, חכו תראו מה יישאר מכם.

תדעו לכם נמושות שרני וגיבורי המלכות נותנים לנו את הכוח להעלים אתכם מהעולם. גיבורי המלכות שלנו מחכים לכם גם למעלה.

רני, אתה כל כך איתי, כל יום ודקה, אני טליק גואילי, אמא גאה גאה. ותודה לכם שאתם פה, לראות אותכם בכל צומת עם הדגלים לאורך כל הדרך זה כזה מרגש ומחזק. אין לכם מושג. אני לא יודעת איך היינו עוברים את כל השנתיים וארבעה החודשים בלעדיכם, תודה.״