לוחמי צה"ל חיסלו מחבל שהשליך בקבוק תבערה לעברם אתמול במרחב הר חברון. מדובר צה"ל נמסר כי אין נפגעים לכוחותינו

אתמול (שלישי), במהלך פעילות מבצעית של כוחות צה"ל במרחב דאהרייה בהר חברון שבחטיבת יהודה, זיהו הכוחות מחבל שהשליך בקבוק תבערה לעברם, הלוחמים הגיבו בירי וחיסלו את המחבל.

בנוסף, זוהה מחבל נוסף שיידה אבנים לעבר הכוחות, הלוחמים הגיבו בירי, זוהתה פגיעה.

מדובר צה"ל נמסר שבשתי התקריות אין נפגעים לכוחותינו.

ערבים תקפו יהודי בחווה, מד"א פינו אותו לסורוקה 19:20 | שמחה רז

אתמול, ערבים תקפו יהודי בן 26 בשטחי מרעה של חווה בהר חברון סמוך לחירבת א-נבי ולמצודת יהודה ופצעו אותו קל. כוחות מד"א שהגיעו למקום פינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע.

ממד"א נמסר: "התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב נגב, על גבר בן 26, שהובא לחבירה עם צוותי מד"א סמוך למצודת יהודה לאחר שככל הנראה נפצע מיידוי אבנים. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לביה"ח "סורוקה", כאשר הוא במצב קל, בהכרה, ועם חבלות קלות בחזה ובגפיים".