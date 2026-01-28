הקנצלר הגרמני, פרדריך מרץ, התחייב במסיבת עיתונאים כי המשטר האיראני עומד על רגליו האחרונות, ולא משנה אם זה יקח שעות או שבועות, ימיו של משטר האייתולות ספורים.
במהלך שיחה עם כתבים שקיים מרץ כחלק מפגישות פרלמנטריות ומדיניות, ענה מרץ בקשר לשאלת המזרח התיכון, וההתפתחויות בחזית האיראנית. קנצלר גרמניה לא סינן מילים ונתן תשובה שקשה להתעלם מנחרצותה.
"משטר שיכול לשרוד בשלטון רק על ידי הפעלת כוח ואלימות מוחלטת ואכזרית כנגד אזרחיו, ימיו ספורים" הסביר הקנצלר מרץ.
הוא המשיך והסביר כי "יכול להיות שזה יקח עוד זמן, אולי אפילו עוד מספר שבועות, אך למשטר לא נותרה שום לגיטימציה למשול במדינה או באזרחי איראן".
