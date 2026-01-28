מדד "באושר ובעושר" לשנת 2025 מראה תיקון היסטורי בנקודות הכאובות: 164% יותר רישומים לנישואין בקריית שמונה, 67% בשער הנגב. "האמון של הזוגות הצעירים בעתיד שלנו הוא החוסן הלאומי האמיתי"

בזמן שהעולם עצר את נשימתו, עם ישראל צעד לחופה. נתוני הרישום לנישואין ב-2025, שפורסמו היום (רביעי) בדו"ח סיכום השנה של המשרד לשירותי דת, חושפים תמונה מעודדת ומפתיעה: עלייה של 6.41% ברישום לנישואין בכל הארץ, עם זינוקים חריגים דווקא ביישובי קו העימות שספגו את המכה הקשה ביותר בשנים האחרונות.

שנת 2024 תיזכר כשנה של שקט צורם. הרחובות בקריית שמונה רוקנו, קיבוצי עוטף עזה הפכו לאזורי רפאים, וקולות השמחה הוחלפו בקולות נפץ. נדמה היה שהחיים נעצרו. אך 2025 הביאה תפנית: לא רק חזרה לשגרה, אלא בנייה מחודשת של עתיד משפחתי דווקא במקומות שנראו שבורים.

הנס של קריית שמונה: מהתהום אל החופה

ב-2024 נרשמו בקריית שמונה רק 39 זוגות – מספר ששיקף קיפאון עמוק בעיר שפונתה והופגזה. ב-2025 זינק המספר ל-103 תיקים – עלייה של 164%. העיר שחשבה שמאבדת את תושביה הצעירים, ראתה דווקא חזרה של זוגות שבוחרים לבנות בה את ביתם.

"הגרף של 2025 הוא תשובה ניצחת," אומר מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן. "אם ב-2024 ראינו את השבר, 2025 היא שנת התקומה. האמון של הזוגות הצעירים בעתיד שלנו בקריית שמונה ובשער הנגב הוא החוסן הלאומי האמיתי".

עוטף עזה מתעורר: קאמבק של חיים

גם בדרום הסיפור דומה. המועצה האזורית שער הנגב, שספגה אבדות כבדות, מציגה עלייה של 67% ברישומי נישואין. גם בשדות נגב נרשם תיקון משמעותי. הזוגות הצעירים לא רק חוזרים – הם בונים עתיד, שוברים כוסות מתחת לחופה וממשיכים את המנגינה היהודית-ישראלית.

פסגת הנישואין: חמש הלשכות המובילות

במקום הראשון – תל אביב, עם 3,247 זוגות שנרשמו בלשכת הנישואין של המועצה הדתית. אחריה ירושלים עם 1,757 זוגות, שהם במקום השני.

במקום השלישי לשכת הנישואין בשהם עם 1,744 זוגות, הרביעי – המועצה האזורית חוף השרון עם 1,572, והחמישי – אשדוד עם 1,407 זוגות.

יהודה אבידן הסביר את העלייה הכללית: "המשרד לשירותי דת מוביל בסקר שביעות הרצון של משרדי הממשלה. לתוצאות הסקר יש הלימה והציבור בוחר בנו להירשם לנישואין בשל איכות ורמת השירות הגבוה ביותר."

המסקנה מהמספרים ברורה: גם אחרי השנה הקשה ביותר, עם ישראל בוחר בחיים. הנישואין – סמל ההמשכיות היהודי – ממשיכים להיות התשובה החזקה ביותר לכל אתגר.