הרשות להכשרה צבאית של הרשות הפלסטינית מפרסמת מדי שבוע סרטוני "שישי מבורך" על ערים בישראל וקוראת ל"שחרורם מהכיבוש"

מחלקת המחקר של תנועת רגבים עקבה ותיעדה עשרות פרסומים של הרשות להכשרה צבאית של כוחות הביטחון של הרשות הפלסטינית בהם הם קוראים לשחרורם מהכיבוש של ערים במדינת ישראל.

מדובר על הגוף שמכשיר ומאמן את כל מנגנוני הביטחון של הרש"פ בהם: המשטרה, הביטחון המסכל, הביטחון הלאומי, המודיעין הצבאי, התיאום והקישור וכן את צוערי אוניברסיטת אלאסתקלאל ביריחו. מדי שבוע, ביום שישי מפרסמת הרשות להכשרה צבאית שירי כיסופים לשיבה לערים בישראל ומקבלת עשרות אלפי צפיות.

הסרטונים המועלים לרשתות עוברים מדי שבוע בין ערים בישראל כמו טבריה, עכו, יפו, חיפה וירושלים ועוד, וכמוזיקת רקע לסרטון מושמעים שירים של זמרים פלסטינים, חלקם מעורבים בפיגועים שונים, הקוראים ל"שחרור מהכיבוש", מעודדים את השאהידים 'הלוחמים' ומבטיחים להיאבק על האדמה והמולדת עד לשובם.

מורן טל, חוקרת אוסינט בתנועת רגבים: "הרש"פ לא מדברת רק על מדינה בגבולות 67' ושוב, סרטוני 'שישי מבורך' מגלים את השאיפה האמיתית. כמו ש'חומת יריחו' התבררה כתוכנית אופרטיבית, כך גם עכשיו מדובר בחלק מתוכנית רחבה שכוללת לא רק את עוטף עזה ואת יו"ש: העיניים של הרש"פ נשואות לבאר שבע, חיפה, טבריה ועכו. והעיניים שלנו חייבות להיפתח ולהכיר במציאות".