קבוצת מתנגדי משטר מוכרת מאיראן, בשם "החזית האסטרטגית לשחרור איראן", פרסמה סרטון אשר לטענתה צולם בתוך ארמון המנהיג העליון באיראן

קבוצת האופוזיציה האיראנית, "Dorna", המוכרת גם בתור "החזית האסטרטגית לשחרור איראן", פרסמה היום תיעודים חדשים שמעולם לא פורסמו, לטענתם מתוך ארמון השליט העליון האיראני, עלי חמינאי.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . התיעוד, על פי קבוצת המחאה, מתוך ארמונו של חמינאי. ללא קרדיט.

תנועת מתנגדי המשטר האיראנית נחשבת לקבוצה מוכרת ומגובשת, שכבר פרסמה בעבר פרטים מתוך המשטר האיראני, וכעת על פי טענתם הצליחו להבריח אל מחוץ למדינה, תיעוד מלא מתוך ארמונו של חמינאי.

בסרטון מתועד מתחם מאובטח גדול בתוך איראן, במהלך הסרטון מצולמים הכניסה הראשית למתחם, מוקף בשומרים רבים, גדרות, מצלמות ומעגלי אבטחה רבים.

בנוסף, גם מעבר לשער הראשוני, עוד עמדות בידוק ואבטחה, הקבוצה טוענת כי לאורך השבועות האחרונים תוגברה משמעותית האבטחה על חמינאי ומתחמו, שערים הוחלפו, חומות הוגבהו והותקנו מחסומים אוטומטיים ברחבי המתחם.

עוד באותו נושא טראמפ ממשיך לאיים על איראן: "התקיפה הבאה תהיה גרועה יותר" 14:18 | אוריאל בארי 0 0 😀 👏

בנוסף בסרטון אף נטען כי צולם גם המתחם בו מתגרור בנו ויורשו המיועד של חמינאי, מוג'תבא.

אין בשלב זה אימות רשמי כי הסרטון תועד מתוך ארמונו של חמינאי, אך קבוצת המחאה "Dorna" נחשבת למוכרת, וכבר פרסמה בעבר תיעודים מתוך איראן שהתגלו כאמיתיים.