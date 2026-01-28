צופית גרנט מדברת על הצלקות שהותירה המלחמה, על העייפות בעיניים ועל הצורך הדחוף ב"עדכון גרסה" נפשי: "נועדנו לשמוח, לא רק לנשום ולשלם מיסים"

אשת התקשורת והיוצרת צופית גרנט, הידועה ביכולתה לגעת בנימים החשופים של החברה הישראלית, פרסמה פוסט נוקב המבקש לעצור את המרוץ היומיומי ולהתבונן במחיר הנפשי הכבד שכולנו משלמים בשנים האחרונות.

גרנט פותחת בפנייה ישירה אל הלב, מעבר למסכות המוכרות: "בואו נדבר רגע על האמת. לא על האמת של האינסטגרם, ולא על האמת של החדשות. על האמת של הלב. שנים שאני מסתובבת בארץ, פוגשת אנשים בקצה, נוגעת בכאב הכי חשוף, ודבר אחד אני רואה שוב ושוב: אנחנו אלופים בלשרוד. אנחנו גאונים בלתפקד. אבל לחיות? באמת לחיות? את זה קצת שכחנו".

בדבריה, היא מתארת מצב של "קיפאון רגשי" שנוצר בעקבות הטלטלות הביטחוניות והחברתיות שעברו על ישראל: "המלחמה, הפחד, חוסר הוודאות – כולם השאירו צלקות. הרבה מאיתנו מסתובבים היום על 'אוטומט'. קמים בבוקר, הולכים לעבודה, מחייכים איפה שצריך, אבל בפנים? בפנים משהו קפא. הלב נשאר בממ"ד, או בדאגה, או פשוט נסגר כדי לא להרגיש".

לדברי גרנט, המצב הנוכחי אינו גזירת גורל, והיא מזמינה את הציבור לאירוע "נקודת מפנה" שיתקיים ב-30 בינואר, המהווה את יריית הפתיחה של "בית הספר לחיים" במרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט. המיזם נולד מתוך ההבנה שבמערכת החינוך הקלאסית חסרים הכלים המשמעותיים ביותר להתמודדות עם החיים עצמם. "בבית הספר למדנו היסטוריה וגיאוגרפיה, אבל מישהו לימד אותנו איך מתמודדים עם משבר? איך בונים חוסן כשהכל מתפרק? איך מנהלים מערכת יחסים כואבת? אלו הדברים שבאמת קובעים את האושר שלנו, ואלו בדיוק הדברים שלא היה להם מקום במערכת השעות".

באירוע תשתף גרנט בשיעורים שלמדה "דרך הרגליים והלב", ולצידה יופיעו מומחים כמו הילה גונן-ברזילי ודורון אמיתי ליבשטיין, שיעניקו כלים מעשיים לבניית חוסן ומנהיגות אישית. היא מסכמת בקריאה לפעולה: "למה דווקא עכשיו? כי העולם השתנה, ומי שלא יעצור לעדכן גרסה פנימית, יישאר מאחור עם תחושת פספוס. הגיע הזמן להפסיק לפחד ולהתחיל לחיות".