סגן נשיא ארצות הברית גרם לסערה והצית מחדש ספקולציות, בקשר יחסיו ליהודים, בעקבות פוסט לקוני במיוחד שפרסם לרגל יום השואה הבינלאומי

סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, פרסם פוסט לרגל יום השואה הבינלאומי, והצית שוב סערה סביב הספקולציות בקשר ליחסיו לעם היהודי. בפוסט שפרסם ואנס לציון אסון השואה, לא הזוכרו כלל היהודים.

בפוסט שפרסם סגן הנשיא ברשתות החברתיות, כתב סגן הנשיא כי, "היום הוא היום בו אנו זוכרים את מיליוני בני האדם שאיבדו את חייהם בשואה, את מיליוני העולמות וסיפורי הגבורה והאנושיות, שיעור שישאר איתנו מאחד הרגעים האפלים בהיסטוריה האנושית, שבעוד בני אדם מסוגלים ליצור יופי, אנחנו גם מסוגלים לרשע ואכזריות, ואנחנו מתחייבים שלעולם לא עוד".

גורמים רבים, כולל תומכים של ואנס והמפלגה הרפובליקנית, תהו בקשר לפוסט, שבו כלל לא הוזכרו היהודים כקרובנות השואה, או השואה כפשע נגד היהודים.

חלק מפנים אצבע מאשימה כלפי סגן הנשיא, אשר כבר הצית שורה של סערות, סביב קרבתו וידידותו לגורמים בעלי נטיות אנטישמיות מובהקות, כמו שדרן הרשת טאקר קרלסון.

אחרים אפילו זעמו, והאשימו את ואנס באנטישמיות בעצמו, כאשר מגיבים הזכירו כי סגן הנשיא "לא מסנן מילים" כשזה מגיע אל "פשעים נגד לבנים" כפי שהוא מתאר אותם, בעוד במקרה של יהודים ואנס בוחר לשמור על שתיקה ניטרלית.