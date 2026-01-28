כוחות צה"ל נטרלו מחבל שניסה לדקור במחסום. בעקבות האירוע המחסום נסגר לתנועת כלי רכב לכל הכיוונים

ניסיון דקירה בירושלים: מחבל ניסה לדקור במחסום המנהרות, כוחות צה"ל ביצעו ירי לעברו. הוא נוטרל במקום.

המחסום סגור לתנועה לכל הכיוונים. כרגע לא ידוע על נפגעים נוספים בזירה. על פי ההודעה של המשטרה, לוחמי מג"ב זיהו מחבל שהגיע רגלית למחסום, במהלך הבידוק שבוצע לו הוא הציג תעודת זהות ושלף סכין. מאבטחי המחסום ביצעו ירי לעברו, והוא נוטרל.

בחודש נובמבר 2025 מחסום המנהרות נחסם לתנועה לכיוון ירושלים לאחר שחייל שלא בתפקיד ירה לעבר שב"ח. החייל נסע באוטובוס וככל הנראה חשב שמדובר באירוע ביטחוני.

האירוע התרחש במהלך פעילות של לוחמי מג״ב שעצרו של מספר שוהים בלתי חוקיים שנמצאו במקום. חייל צה״ל שלא בתפקיד שנסע באוטובוס ציבורי סמוך לזירה ראה את המעצר וחשב, ככל הנראה, שמדובר באירוע בעל אופי בטחוני. החייל יצא מהאוטובוס וירה לעבר השב"חים ופצע אחד מהם.