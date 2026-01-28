מזג אוויר קיצוני ברחבי הארץ: רוחות של עד 80 קמ"ש העלו אבק רב מצפון אפריקה וגרמו לראות לקויה. השירות המטאורולוגי מעדכן: הגשם יתפשט מהצהריים למרכז ולנגב, חשש לשיטפונות במדבר יהודה

מזג האוויר הסוער נותן את אותותיו ברחבי הארץ, כאשר שילוב של רוחות עזות ואובך כבד מקדם את פני המערכת החורפית. השירות המטאורולוגי פרסם היום (ד') עדכון מפורט על המצב בשטח, המצביע על תנאי ראות קשים וסכנת שיטפונות.

על פי נתוני השירות המטאורולוגי, הרוחות הדרום מערביות נמצאות במגמת התחזקות: "כחלק ממערכת הגשם שמתחילה היום, הרוחות נמצאות במגמת התחזקות – ומקומית יתכנו אף משבים של 60-80 קמ"ש. הרוחות הללו מביאות עימן אבק ממדבריות צפון אפריקה וצובעות את השמים בלבן".

נחל פרוד (צילום: מיקי וולקיטה/ רשות הטבע והגנים)

האבק הרב משפיע ישירות על התנועה בכבישים ועל איכות האוויר. "הראות במרכז הארץ כבר מוגבלת ל-3-5 ק"מ בלבד והיא עוד תפחת בשעות הקרובות עם התחזקות הרוחות", נכתב בעדכון.

לצד האובך, הגשם כבר החל את דרכו: "גשמים מקומיים כבר יורדים בצפון, ובהמשך היום, בעיקר מהצהרים, הם יתפשטו בהדרגה גם למרכז ולקראת ערב עד צפון הנגב. אז גם קיים סיכוי לשיטפונות מקומיים בצפון מדבר יהודה וים המלח, בין אחר הצהרים לערב".

בשירות המטאורולוגי מזהירים גם מפני הגעה לחופי הרחצה ומציינים כי "הים מסוכן מאוד עקב גלים גבוהים בשל הרוח החזקה". השיפור המיוחל צפוי להגיע רק עם התגברות הגשם: "רק כניסת הגשם, ומשעות אחה"צ גם היחלשות הרוח, יגרמו לשיפור משמעותי בראות בחצי השני של היום. בדרום יוסיף להיות אביך".