תא"ל במיל' אמיר אביבי, יו"ר תנועת הביטחוניסטים, אמר היום (רביעי) בכנס 'היום' כי ייתכן שישראל תתקוף לפני ארה"ב באיראן.

בדבריו על חיזבאללה אמר: "כשעשינו הפסקת אש, נוצרה הבנה בציבור שהמלחמה הסתיימה. זה לא נכון. אנחנו ניכנס לתקופה של חידוש הלחימה בכלל הגזרות. הסוגייה של לבנון היא סוגייה שמתחברת למה שקורה כרגע באיראן. אנחנו נבנים למערכה באיראן. יכול להיות שתהיה מהלומה איראנית מקדימה. רואים את הממשלה והצמרת הביטחונית, שמזהירה את איראן".

עוד הוא הוסיף: "יכול להיות שאנחנו נצא לתקיפה לפני האמריקנים. איראן מעבירה את הפרוקסים שלה שלא ישאירו אותם לבד. אנחנו שומעים בשיח שהם שוקלים את זה. לכן הסבירות שבה יהיה מצב של תקיפה גדולה באיראן ובמקביל ירי מגזרות נוספות – מאוד גדולה. לא סתם צה"ל כל הזמן תוקף בלבנון.

מה שבטוח זה שאם חיזבאללה יפתח באש, צה"ל יכה אותם עד קריסה. בכל מקרה, המפתח הוא הפלת המשטר האיראני שיקריס את כל הפרוקסי שלה. זו לא הייתה המטרה לפני כמה חודשים, אבל היא שינתה הכל. הנחישות האמריקנית, מדורו, שינו את הרצון להפיל משטרים".