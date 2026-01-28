ג'ורג' סימיון, מנהיג האופוזיציה ברומניה, הצהיר הצהרה חריפה ביום השואה הבינ"ל. דגן בירך: "אמירה ברורה למאבק המשותף נגד האנטישמיות"

מנהיג האופוזיציה ברומניה והמועמד המוביל לנשיאות המדינה, ג'ורג' סימיון, פרסם הצהרה מיוחדת ונחרצת לציון יום הזיכרון הבינלאומי לשואה. סימיון, הנחשב לידיד גדול של מדינת ישראל ולתומך מובהק במודל ההתיישבות היהודית ביו"ש הדגיש בדבריו כי השואה החלה בהסתה ובדה-הומניזציה, וכי חובתן של מדינות דמוקרטיות להיאבק באנטישמיות ללא פשרות. דגן בירך: " אמירה ברורה וחשובה למאבק המשותף".

בהצהרתו קרא סימיון להתמודד עם כל ביטוי של אנטישמיות בזירה הציבורית, המוסדית והמקוונת. הוא הבהיר כי "לעולם לא עוד" היא מחויבות מעשית, וכי יש להגן על קהילות יהודיות ולשמר את זיכרון השואה לדורות הבאים. "ביום הזיכרון הבינלאומי לשואה, העולם מציין יום של התבוננות כואבת בשישה מיליון היהודים שנרצחו בידי המשטר הנאצי ומשתפי הפעולה שלו", כתב סימיון.

עוד באותו נושא חוק יו"ש עבר בוועדות בית הנבחרים בפלורידה בתמיכה דו מפלגתית 10:51 | שמחה רז 0 0 😀 👏

עוד הוסיף המנהיג הרומני: "השואה לא החלה במחנות ובגירושים, היא החלה במילים: דה־הומניזציה, תעמולה, הפחדה והפיכת השנאה לנורמה. היא התקדמה כאשר מוסדות כשלו, כאשר הפחד גבר על המצפון. עבור הדורות הצעירים של ימינו, הזיכרון איננו מובן מאליו. יש ללמד אותו, להגן עליו ולחדש אותו. מוטלת עלינו חובה להבטיח שאמת השואה תישמר אל מול הכחשה, עיוות ואדישות".

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, בירך את סימיון על הדברים החדים. סימיון מקיים בשנים האחרונות קשר חם ושוטף עם דגן, וחברי הפרלמנט מטעמו ומטעם מפלגתו בפרלמנט האירופי מבקרים בשומרון ומביעים תמיכה עקבית בהתיישבות ביו"ש. דגן הודה לסימיון על עמידתו האיתנה לצד העם היהודי: "ברמה האישית, כנכד לניצול שואה מרומניה, ששמע כל ילדותו את סיפורי העבודה בכפייה, קבלת הצהרה רשמית כזו היא בעלת משמעות מוסרית ומדינית", אמר דגן.

ראש מועצת שומרון הוסיף: "אני מברך את ג'ורג' סימיון על הדברים הברורים והחדים. זוהי אמירה ברורה וחשובה למאבק המשותף נגד האנטישמיות ובעד הצדק. מדובר בידיד אמת שנאבק נגד האנטישמיות בימינו ושותף אסטרטגי של מדינת ישראל ושל ההתיישבות ביהודה ושומרון".