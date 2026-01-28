בעקבות המשך פעילותן של המיליציות ברצועת עזה שמשתפות פעולה עם ישראל, בחמאס העלו את רמת הכוננות – כך דיווח אמש (שלישי) עיתון א-שרק אל-אווסט הסעודי. לפי הדיווח, בארגון הטרור החמירו את ההנחיות מחשש להתנקשויות נוספות שיבוצעו באמצעות המיליציות.
בעיתון הסעודי דווח כי חמאס ומנגנוני הביטחון שלו הפיצו הנחיות לבכירים ולמחבלים בארגון, ובהם "קראו להם להיות ערניים ודרוכים, וכן לשנות את תנועותיהם כדי להימנע ממעקב". הם אף הונחו "לשאת נשק מתאים כדי להגן על עצמם מפני כל תקיפה אפשרית".
דברים אלו מגיעים לאחר שצה"ל חיסל באופן ממוקד מחבלים ברצועת עזה.
