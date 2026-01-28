שירה לוי חושפת את הסיפור האישי הקשה שעברה לפני שנה – לידה שקטה בשבוע ה-20 – ומספרת על המסע ללידת בנה עילאי בדיוק בתאריך שסימל את האובדן. "האור יגיע", היא כותבת לנשים שנמצאות בחושך

בפוסט חשוף ואמיץ שהעלתה השחקנית שירה לוי לחשבונה ברשתות החברתיות, היא משתפת בחוויה הקשה שעברה לפני כשנה: לידה שקטה של בן בשבוע ה-20 להריונה. "16.11.24 היה אחד הימים הנוראיים בחיי. 17.11.25, בדיוק שנה אחרי, היה אחד הימים היפים בחיי", כתבה.

הסיוט שהחל אחרי בדיקת מי שפיר

הכל החל לאחר בדיקת מי שפיר. "כמה ימים אחרי בדיקת מי שפיר, התחילו לי התכווצויות ברחם. הגענו לבית החולים, ולא חלמנו ששם יתחיל הסיוט שלנו", תיארה לוי. הרופאים אמרו לה שזה יכול לקרות לאחר בדיקה כזו ושלחו אותה הביתה. למחרת חזרה כי הרגישה שמשהו לא בסדר, ואז התברר כי מדובר בזיהום ברחם בעקבות הבדיקה.

"חשבתי לעצמי שאתאשפז לכמה ימים, יתנו לי אנטיביוטיקה ונסיים עם הסיפור הזה. מהר מאוד הסבירו לי שאני במצב מסכן חיים גם עבורי וגם עבור העובר ושאצטרך לעבור לידה שקטה", כתבה. היא הועברה מיד לחדר לידה.

"סיטואציה בלתי נתפסת"

בלילה ההוא, בחדר הלידה, הכל נראה "רגיל" – מיטה, מוניטור, רופאים, מיילדת – "חוץ מהידיעה שאני הולכת ללדת תינוק מת". ביקשה אפידורל, "לא רציתי להרגיש כלום (כמובן שהרגשתי הכל)". מסביב נשמעו קולות חיים – בכי תינוקות, שמחה במסדרון – "ואני שוכבת שם עם בעלי, עושה את מה שהגוף יודע לעשות, לוחצת, נושמת, מקשיבה להנחיות כשברור לנו שבסוף התהליך לא יחכה בכי. סיטואציה בלתי נתפסת".

"יצאתי משם עם גוף שעבר לידה, ולב שעבר אובדן", הוסיפה. "לקח לי הרבה זמן להרגיש שמותר לי להתאבל, ושלידה שקטה היא לא שקטה בכלל. היא רועשת מבפנים, והיא חיה בהרבה נשים שלא תמיד מרגישות בנוח לדבר".

"אז זה הסיפור שלי. ואני לא משתפת אותו כדי לזעזע, אלא כדי להגיד גם אובדן כזה הוא לידה. וגם לו מגיע מקום".

המסע לריפוי ולידה מחודשת

אחרי האובדן ניסתה לוי להיכנס שוב להריון. כשזה הצליח, תאריך הלידה המשוער היה בדיוק התאריך של הלידה השקטה. "קיוויתי שזה סימן. שאולי הנשמה הזו לא ויתרה על להגיע לעולם. וכשגיליתי שזה שוב בן, כבר הייתי בטוחה ושם התחיל מסע הריפוי שלנו".

גם ההריון הזה לא היה פשוט: שוב בדיקת מי שפיר, ואז ירדו המים בשבוע 18. "שוב מצאתי את עצמי בבית החולים, מתפללת לנס. והפעם, הוא הגיע". אחרי ימים קשים, החור ברחם התאחה, המים התמלאו מחדש, וברוך השם נולד עילאי – "אחרי שנלחם, והתעלה על כל הקשיים והאתגרים. ולכן קראנו לו עילאי".

"לעולם לא אשכח את התינוק שלי שלא זכיתי לגדל, ואת הכאב של אותו היום ושל התקופה שאחריו", כתבה לוי. הפוסט נועד "בשביל מי שנמצאת היום בחושך שבו אני הייתי לפני שנה. שתדע האור יגיע. גם אם הוא נראה רחוק עכשיו".

היא מסיימת בתפילה: "אני מתפללת שכל מי שנמצאת איפה שאני הייתי, וכל מי שכל כך מייחלת לילד תזכה בו בקרוב".