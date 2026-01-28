נשיא ארה"ב דונלד טראמפ קרא לאיראן לשוב למשא ומתן על הסכם הגרעין ושלח איום נוסף: "הזמן אוזל, זה באמת קריטי. תקיפה הבאה תהיה חמורה הרבה יותר! אל תתנו לזה לקרות שוב"

ממשיך לאיים: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס היום (רביעי) פעם נוספת למתיחות מול איראן, כשבדבריו הזהיר מהגעת הכוחות האמריקנים לאזור וקרא לטהרן לבוא למשא ומתן בהקדם על הסכם גרעין.

"ארמדה ענקית נמצאת בדרכה לאיראן. יא נעה במהירות, בעוצמה, בהתלהבות ובמטרה" כתב טראמפ ברשת החברתית שלו, Truth Social. "זהו צי גדול יותר, בהובלת נושאת המטוסים האדירה "אברהם לינקולן", מהצי שנשלח לוונצואלה. וכמו בוונצואלה, הוא מוכן, רוצה ומסוגל לבצע את משימתו במהירות ובאלימות, אם יהיה צורך בכך".

טראמפ הוסיף ואמר כי הוא "מקווה שאיראן תשב במהירות בשולחן המשא ומתן, ותסכים לעסקה הוגנת ושוויונית – ללא נשק גרעיני. עסקה שתהיה טובה לכל הצדדים".

"הזמן אוזל, זה באמת קריטי! כפי שאמרתי לאיראן בעבר: תעשו עסקה!" הזהיר בסיכום. "בעבר הם לא עשו זאת, וזה הוביל ל'מבצע פטיש חצות' והרס גדול באיראן. התקיפה הבאה תהיה חמורה הרבה יותר! אל תתנו לזה לקרות שוב. תודה על תשומת הלב לנושא!".