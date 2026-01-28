תקרית חריגה בעיר הבירה: נהגת כבת 70 נפגעה היום (רביעי) לאחר שמשאית עם מנוף נפלה על רכבה ברחוב רבדים בירושלים.
מדובר במשאית מנוף שהתהפכה ופגעה בה בזמן שעברה ברחוב. חובשים ופראמדיקים של מד"א מדווחים על אישה כבת 70 מחוסרת הכרה, הם העניקו לה טיפול רפואי ראשוני ופינו אותה לבית החולים שערי צדק במצב קשה.
חובש רפואת חירום במד"א שלמה טדגי, סיפר: "האישה שכבה על המדרכה כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלת ראש קשה. ראיני שהיא נפגעה ממשאית מנוף שהתהפכה. הענקנו לה טיפול רפואי, העלנו אותה לניידת טיפול נמרץ ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבה קשה ולא יציב".
שוטרים שהוזעקו לזירה עיכבו שלושה חשודים בעקבות קריסת משאית המנוף, ופתחו בחקירה בעקבות המקרה.
