במכבי חיפה הודיעו היום (רביעי) על השאלתו של השחקן היקר בתולדותיה מתיאס נהואל, שהושאל לקבוצת יגלוניה ביאליסטוק מהליגה הפולנית עד סוף העונה.

מהקבוצה נמסר: "הקשר, מתיאס נהואל, הושאל היום לקבוצת יגלוניה ביאליסטוק מהליגה הפולנית עד תום העונה. אנו מאחלים לו בהצלחה".

לפני כשנה וחצי נאוהל חתם בכרמל תמורת 2.5 מיליון אירו, מקבוצה פולנית אחרת שלונסק ורוצלב. הסכום ששולם עליו היה היקר בתולדות המועדון. שכרו של נהואל עמד על 400 אלף אירו לעונה. בעקבות מיעוט דקות, השחקן ביקש לעזוב. הקשר שיחק בשנה וחצי במכבי חיפה 24 פעמים, והבקיע שלושה שערים בלבד. יגיליונה ביאליסטוק נמצאת במקום השלישי בליגה הפולנית, עם נקודה פחות מהמוליכה וויסלה פלוק.