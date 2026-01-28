תזמורת המהפכה חוזרת לצ'פלין: הקרנת "זמנים מודרניים" עם נגינה חיה של הפסקול המקורי, 90 שנה ליצירה – בין מכונות, אנושיות ו"Smile"

בפברואר 2026 יציין הקולנוע היהודי-אמריקאי האייקוני 90 שנים ליציאתו לאקרנים, ותזמורת המהפכה תלווה אותו בנגינה סימפונית חיה. המהפכה פוגשת את צ'פלין – הקרנת הסרט הקלאסי "זמנים מודרניים" על מסך ענק, עם פסקול מקורי בביצוע התזמורת.

מפגש שני עם הגאון האילם

זוהי ההפקה השנייה של התזמורת עם צ'רלי צ'פלין, לאחר ההצלחה של "הבהלה לזהב". הפעם מדובר ביצירה מרכזית בתולדות הקולנוע: "זמנים מודרניים" (1936) – סרט שמבקר בעדינות ובחדות את עולם המכונות והתיעוש, דווקא בעידן שבו הקולנוע כבר עבר לדיבור.

המנצח רועי אופנהיים, שגם מנהל אמנותי לצד זהר שרון, מתאר את המשיכה העמוקה שלו ליצירה: "הסרט 'זמנים מודרניים' מרגש אותי במיוחד בגלל האמירה שלו על טכנולוגיה בכלל ועל הקולנוע המדבר בפרט. זוהי בחירה מבריקה בעיני שמשאירה את דמותו אוניברסלית ומחדדת את המסר: בעולם שבו מכונות מדברות ואנשים נדחקים לשוליים, המוזיקה היא קול שנושא את הרגש. זהו סרט אילם מתוך בחירה, בעידן מודרני שבו מכונות מדברות ואף אחד לא מקשיב. המופע שמציע הזדמנות לא רק לראות את הסרט, אלא להאזין לו מחדש."

לחייך עם פוצ'יני וצ'פלין

זהר שרון, המנהל האמנותי, מוסיף זווית מוזיקלית מרגשת: "אנחנו מזמינים את הקהל להאזין לקולנוע במיטבו – להקשיב לסרט ולראות את המוזיקה. ובמילה אחת: לחייך. בסרט זה ביקש צ'פלין משותפיו לפסקול אלפרד ניומן, אדוארד פאוול ודייוויד רקסין להלחין מוטיב אהבה בהשראת המוזיקה של פוצ'יני. הנעימה הזו 'קיבלה מילים' רק בשנת 1954 – 18 שנה אחרי – והפכה לשיר המוכר והאהוב – Smile, ואיזה תענוג זה לשמוע ולחוות את המקור, את הרגע בו המוזיקה הנפלאה הזו נכתבה."

המופע ממשיך את מסורת הדיאלוג של התזמורת עם המסך הגדול, כפי שבא לידי ביטוי בפרויקטים קודמים כמו "קזבלנקה", "הבהלה לזהב" ו"פרויקט האנימציה". הקהל מוזמן לחוויה רב-חושית המשלבת הומור צ'פליני קלאסי, רגש עמוק ונגינה חיה של תזמורת מלאה.