ביום בו רס"ר רן גואילי ז"ל מובא לקבר ישראל, להקת הילדים "פרחי ירושלים" מוציאה שיר מרגש לזכרו – "רני שב הביתה, כגיבור אחרון". האזינו

היום (רביעי) הובא למנוחות ביישוב מיתר רס"ר רן גואילי. לוחם היס"מ בן 24, נפל בקרב בקיבוץ עלומים ב-7 באוקטובר 2023 וגופתו נחטפה לרצועת עזה. להקת הילדים 'פרחי ירושלים' מקדישה לו שיר מרגש בשם "רני שב הביתה", שיצא היום ומבטא את הכאב, התפילה והנחמה בשובו לאדמת ישראל.

האזינו לשירם המרגש של פרחי ירושלים – רני שב הביתה:

השיר נכתב בידי חנן אביטל – מנהל ומייסד הלהקה – והולחן על ידי עופר המרמן.

חנן אביטל כתב על השיר: "843 ימים חיכינו והתפללנו לשובו של רן, גיבור ישראל וכעת 'עין במר בוכה ולב שמח' על חזרתו וקבורתו בארץ. אני מוסר את תנחומיי למשפחתו היקרה של רן ומקווה בקרוב להגיע לנחם ולחבק אותם יחד עם ילדי הלהקה".

מילות השיר והמורכבות

מילות השיר המרגשות מספרות את סיפור גבורתו של רן גואילי ז"ל. לוחם היס"מ שיצא ראשון וחזר אחרון, אחרון החטופים.

הפזמון המרגש תופס את הנקודה הספציפית הזאת: "רָנִי שָׁב הַבַּיְתָה לַחֲבֵרִים וְלַמִּשְׁפָּחָה. רָנִי שָׁב הַבַּיְתָה, בְּעֶצֶב וְשִׂמְחָה. רָנִי יָצָא כְּאִישׁ מִלְחָמָה רִאשׁוֹן, רָנִי שָׁב הַבַּיְתָה כְּגִבּוֹר אַחֲרוֹן".

זה כמובן לא הסוף לו קיוו משפחתו וחבריו של רני. אבל השמחה מהולה בעצב, שסוף-סוף יגיע לקבורה יהודית, ולהוריו יהיה קבר לפקוד.

השיר משלב בין הכאב של האובדן לבין נחמה בקבורה בארץ ישראל. הוא מדגיש את גבורתו של רן שיצא ראשון להגן ושב אחרון – כגיבור.

הוא מבטא תחושה יהודית עמוקה של "עין במר בוכה ולב שמח", כפי שציין אביטל, ומזכיר את התפילה הארוכה במשך שנתיים וחצי, לשובם של חטופים וחללים.