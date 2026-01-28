אחרי שיש עתיד סירבו להצטרף למהלך של בני גנץ, בכחול לבן הגיבו לביקורת: "במקום לעבוד בתדרוכים, ראוי היה שסיעות האופוזציה היו מסירות את השאילתות שלהן מסדר היום במקום לתת לנתניהו עוד זמן למו״מ עם החרדים"

העימות באופוזיציה נמשך: אחרי שיש עתיד סירבו להצטרף למהלך של בני גנץ ולמשוך את הצעות החוק שלהם מסדר היום, בכחול לבן הגיבו כעת (רביעי) לביקורת נגדם שפורסמה לראשונה מוקדם יותר בסרוגים.

במפלגה אמרו כי "במקום לעבוד בתדרוכים נגד גנץ, ראוי היה שסיעות האופוזציה היו מסירות את השאילתות שלהן מסדר היום במקום לתת לנתניהו עוד זמן למו״מ עם החרדים".

כאמור, הבוקר יו"ר כחול לבן בני גנץ הודיע על הסרת כל הצעות החוק הטרומיות מסדר היום, מתוך מטרה שלא לאפשר לחרדים ונתניהו זמן למשא ומתן סביב חוק הגיוס. בהודעה נמסר כי "ברקע המשבר בקואליציה והניסיון למשוך זמן עד הצבעות התקציב, החליט יו״ר כחול לבן בני גנץ להסיר את כל הצעות החוק הטרומיות וההצעות לסדר היום של הסיעה מסדר היום. גנץ קרא ליתר ראשי המפלגות באופוזיציה להסיר גם את ההצעות מטעמם. המטרה: לא לאפשר לנציגי המפלגות החרדיות ולליכוד זמן למשא ומתן".

בתגובה, גורם מיש עתיד מסר לסרוגים: "לא, אנחנו לא מצטרפים לזה. זה מהלך מפגר, לקואליציה יש חקיקה שלהם, יש להם את היכולת למשוך את הזמן. ח"כ שיציג את החוק, שר משיב שיעשה פיליבסטר וככה הם יכולים למשוך את הזמן לעצמם כמה שהם רוצים, לפחות עד אחר הצהריים".

עוד תקף הגורם את גנץ: "בטח ובטח שלא עושים את זה עכשיו על השאילתות שאז כל תשובה של שר תהיה שעה. לא עושים מהלך כזה לבד, בלי שאר האופוזיציה, ויש בסך הכל רק חוק אחד וחצי לכחול לבן".

