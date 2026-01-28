נתניהו בהלווית רן גואילי: "הלחימה המופתית שלו עד הכדור האחרון, תיזכר לדורות. גבורתו תעסיק אותנו ללא הרף"

ראש הממשלה בנימין נתניהו הספיד היום (רביעי) בהלוויתו של רס"ר רן גואילי ז"ל החטוף האחרון, שגופתו הושבה השבוע משבי ארגון הטרור חמאס.

"איציק, טלי ומשפחת גוילי היקרה, אומר זאת בלשון התנ"ך, נפשנו נקשרה בנפשכם. חצינו ימים ויבשות. היינו מקרוב בהתרגשות עזה, מהי אהבת הורים, מהי אהבת אחים. חיבקנו אתכם בכאבכם, וגם היום אנחנו מחבקים אתכם עם העם כולו, כשרני פה בישראל מובא לקבר ישראל".

עוד באותו נושא איציק גואילי ספד לבנו: "חזרת אלינו בגוף שלם לחלוטין" 12:45 | חדשות סרוגים 2 0 😀 👏

"סתימת הגולל, על קברו של רני גוילי, חותמת את המציאות הכאובה של הימצאות חטופים ברצועת עזה, את כולם החיים והחללים השבנו הביתה משטח אויב. צפיתי שלשום בחיילנו ומפקדינו חדורי השליחות, ברצועת עזה כשהשלמנו את המשימה הלאומית. כשרני זוהה, החיילים שלנו פרצו בשירה אדירה, הם שרו במלוא הגרון את התקווה והם שרו גם וזה הרטיט את ליבי, "אני מאמין באמונה שלמה".

"אם לא היינו מאמינים, לא היינו מוצאים. אם לא היינו פועלים. אם לא היינו פועלים לא היינו מוצאים. אנחנו האמנו ואנחנו פעלנו ואנחנו מצאנו. בכך הגשמנו את מה שייחלנו לו 843, ימים להחזיר את כל אחינו הביתה. זה עדיין לא סוף פסוק, אנחנו עדיין צריכים לפרק את חמאס ולפרז את הרצועה וגם את זה נשלים".

נתניהו: "נקים מכינה לזכר רן גואילי"

"שתי היממות האחרונות כשרני כבר פה, הסיכות הצהובות הוסרו מבגדינו כפי שהסרנו מעצמנו בגבורת חיילנו ורוח עם את החנק של ציר הרשע. עשינו זאת בשמם ולמענם של הרוגינו, הגיבורים. דור הניצחון שרני חלק ממנו, התגלה במלוא תפארתו. רני סירב לעמוד מנגד ועלה על מדים, והושיט את הכתף הפגועה שלו משום שהוא האמין בכל ליבו שביטחון המדינה מוטל על כתפיו וכתפי חבריו".

"למרות שנמצא בקרב מול המחבלים, הוא נפצע פעמיים אך הגן על קיבוץ עלומים והרג 14 מחבלים. הלחימה המופתית שלו עד הכדור האחרון, תיזכר לדורות. גבורתו תעסיק אותנו ללא הרף. הנשיא טראמפ כמוני התרשם מאצילות נפשם של טלי ואיציק. שם בפלורדיה רשמתי לעצמי, רני זכה להורים כאלה והוריו זכו לבן כזה".

"אנחנו אולי עם קטן אבל משפחה גדולה. משפחה ענקית שאין כמוה בכל העמים. רני גואילי נקבר באדמת מיתר. המיתר נקרע אבל מנגינת חייו של רני תימשך. לי ולממשלתי יש זכות לקדם ישוב חדש בנגב שינציח את רן, "רננים". היישוב ממזרח לבאר שבע, יבטא את גודל מסירותו של רן לעם ישראל. אנחנו נקדם יוזמה נוספת להקים מכינה קדם צבאית על שמו, שתכין צעירים ליחידות המשטרה, משמר הגבול והיס"מ".