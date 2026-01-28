יומיים אחרי שגופתו הושבה משבי חמאס לישראל, רס"ר רן גואילי ז"ל, מובא היום (רביעי) למנוחות. במהלך ההספדים ישתתפו ראש הממשלה נתניהו, נשיא המדינה יצחק הרצוג ובכירים נוספים.
גם בני משפחתו, אביו איציק ואימו טליק, צפויים לספוד לו.
טליק גואילי אמו של רן גואילי ספדה לו בכאב: "הראשון לצאת, האחרון לחזור. בכל פעם שמבצבצת דמעה אני נזכרת בך, עשית אותי אמא גאה. בכל העולם מכירים אותך". עוד היא סיפרה: "חזרת יום אחד מהפגנה שבה ירקו עליך. ושאלת אותי: אמא, מה הם לא מבינים? שאנחנו באותו הצד?
מאז שמתי לי למטרה להגיד לכולם שאנחנו עם אחד. 700 חיילים מצאו אותך. רן תבקש מהמלאכים לשלוח לכל עם ישראל כוחות, אנחנו צריכים לחסל את חמאס ואת כל המחבלים".
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
וסתם שאלה , לאן הגענו עם ממשלת החורבן ? בידוד בינלאומי , חובות במאות מיליארדים , הגירה מטורפת של ישראלים , וכל זה לא כולל ... את אלפי החללים, עשרות אלפי פצועים , מאות קטועי גפיים, ועוד כמה עשרות חיילים מתאבדים .... ולא כולל את הצפון החרב , הדרום השרוף , בית חולים סורקה לא משופץ , כך גם מכון ויצמן , וכך גם אלפי הדירות והבניינים ההרוסים ....
ממש חגיגה ... מה עם עוד אלפי חללים ? איפה אז היו ראש הממשלה ונשיא המדינה ? מדינה רקובה מהיסוד ....13:04 28.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
וסתם שאלה , לאן הגענו עם ממשלת החורבן ? בידוד בינלאומי , חובות במאות מיליארדים , הגירה מטורפת של ישראלים , וכל זה לא כולל ... את אלפי החללים, עשרות אלפי פצועים , מאות קטועי גפיים, ועוד כמה עשרות חיילים מתאבדים .... ולא כולל את הצפון החרב , הדרום השרוף , בית חולים סורקה לא משופץ , כך גם מכון ויצמן , וכך גם אלפי הדירות והבניינים ההרוסים ....
ממש חגיגה ... מה עם עוד אלפי חללים ? איפה אז היו ראש הממשלה ונשיא המדינה ? מדינה רקובה מהיסוד ....13:04 28.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר