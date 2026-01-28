החלל החטוף האחרון רן גואילי שהושב לישראל השבוע – מלווה כעת למנוחות בדרכו האחרונה. הנשיא הרצוג וראש הממשלה נתניהו סופדים לו | צפו בשידור הישיר

יומיים אחרי שגופתו הושבה משבי חמאס לישראל, רס"ר רן גואילי ז"ל, מובא היום (רביעי) למנוחות. במהלך ההספדים ישתתפו ראש הממשלה נתניהו, נשיא המדינה יצחק הרצוג ובכירים נוספים.

גם בני משפחתו, אביו איציק ואימו טליק, צפויים לספוד לו.

טליק גואילי אמו של רן גואילי ספדה לו בכאב: "הראשון לצאת, האחרון לחזור. בכל פעם שמבצבצת דמעה אני נזכרת בך, עשית אותי אמא גאה. בכל העולם מכירים אותך". עוד היא סיפרה: "חזרת יום אחד מהפגנה שבה ירקו עליך. ושאלת אותי: אמא, מה הם לא מבינים? שאנחנו באותו הצד?

מאז שמתי לי למטרה להגיד לכולם שאנחנו עם אחד. 700 חיילים מצאו אותך. רן תבקש מהמלאכים לשלוח לכל עם ישראל כוחות, אנחנו צריכים לחסל את חמאס ואת כל המחבלים".