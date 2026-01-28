לאחר שהודיע כי לא יתראיין יותר בחדשות 12, עד שהם יתנצלו על פרשת שדה תימן – השר קרעי חשף התכתבות עם מפיקת חדשות 12 והותקף ברשת

שר התקשורת שלמה קרעי, חשף היום (רביעי) התכתבות אישית עם מפיקה בחדשות 12 שביקשה להזמין אותו לראיון בערוץ. קרעי חשף את ההתכתבות ובהודעה לתקשורת מסר: "לא מתראיינים בערוץ 12 עד שלא יתנצלו בפני כח 100 וחיילי צה"ל".

נזכיר כי הודעה זו מגיעה לאחר שקרעי תקף את חדשות 12 ודרש מהם התנצלות על פרשת שדה תימן. "ראש החץ המורעל של התעמולה שלהם הגיע בכתבה המבזה והשקרית על לוחמי כוח 100 שפגעה קשות בצה״ל ובתדמיתה של ישראל בעולם בעיצומה של המלחמה, וזאת כמובן יחד עם גיבוי אוטומטי לגיא פלג שנמשך עד היום, חרף הידיעה כי הקלטת שקרית".

הוא דרש מהם להתנצל: "כל עוד לא תתקבל התנצלות ברורה ופומבית בפני לוחמי כוח 100 ובפני אזרחי ישראל על מסע ההכפשה נגדם, לא אתראיין בערוץ התעמולה הזה. אני קורא לכל שרי הממשלה וחברי הכנסת הפטריוטים שאוהבים ומוקירים את לוחמי צה״ל להצטרף למהלך".