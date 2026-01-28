הגשמים באיזור ירושלים ובנימין יצרו זרימות בערוצי נחל פרת, שעברו דרך אתרי פסולת פיראטיים גדולים בשולי חיזמא וסחפו עמן כמויות אדירות של פסולת

הגשמים באיזור ירושלים ובנימין יצרו זרימות בערוצי נחל פרת, שעברו דרך אתרי פסולת פיראטיים גדולים בשולי חיזמא וסחפו עמן כמויות אדירות של פסולת. תנועת ירוק עכשיו שלחו מכתב התראה חמור: "תוצאה ברורה של הפקרות פושעת."

בעקבות הגשמים הרבים שפקדו את איזור ירושלים ובנימין בשבועות האחרונים נוצרו זרימות בערוצי נחל פרת, ביניהם וואדי אום דרג' ווואדי אל ח'פי. זרימות אלו עברו דרך אתרי פסולת פיראטיים גדולים הממוקמים בשולי הכפר חיזמא וסחפו עמן כאמור כמויות אדירות של פסולת. הזרם המזהם חדר אל תוך שמורת הטבע הפופולרית על מטיילים רבים, וגרם לנזק כבד למקורות המים בנחל ובבתי הגידול של החי והצומח בשמורה.

"חומרתו של האירוע מתעצמת לנוכח העובדה שהנזק נוצר כתוצאה ישירה של מחדלי הרשויות, מאתרי הפסולת הבלתי חוקיים בתוך הוואדיות ובסמוך לשמורת הטבע." כתבו בירוק עכשיו והדגישו כי לכפר חיזמא עצמו ישנה מערכת פינוי פסולת מוסדרת ולכן יש לראות בחומרה רבה יותר את אתרי הפסולת הפיראטיים באזור. בירוק עכשיו דורשים להגביר את הפיקוח באזור ולפנות באופן מוחלט את ערימות הפסולת הבלתי חוקיות בשולי הכפר חיזמא בנוסף לפתיחה מיידית בהליכים משפטיים נגד העבריינים וחיובם בכיסוי עלויות שיקום הנחל.

ברק ורקר מנכ"ל ירוק עכשיו: "שר הביטחון והשר במשרד הביטחון כבר עמדו על החומרה הנלווית להקמת אתרי פסולת פיראטיים שמהווים איום על הביטחון הלאומי של המדינה ועל הסכנות הנלוות לאתרים אלו, הן סביבתיות והן ביטחוניות. אנו דורשים מעשים כדי להציל את הטבע. הפגיעה המחרידה בו היא תוצאה ברורה של הפקרות פושעת."