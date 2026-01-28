לאחר שחבר הכנסת בני גנץ משך את כל הצעות החוק הטרומיות וקרא לאופוזיציה לעשות זאת, ביש עתיד תוקפים: "מדובר במהלך מפגר"

פרסום ראשון. לאחר שחבר הכנסת בני גנץ הודיע היום (רביעי) כי הוא מושך את כל הצעות החוק מסדר היום, מתוך מטרה שלא לאפשר לחרדים ונתניהו זמן למשא ומתן סביב חוק הגיוס – ביש עתיד לא מצטרפים למאבק, ואף מותחים ביקורת חריפה עליו.

גורם מ'יש עתיד' מסר לסרוגים: לא, אנחנו לא מצטרפים לזה. זה מהלך מפגר, לקואליציה יש חקיקה שלהם, יש להם את היכולת למשוך את הזמן. ח"כ שיציג את החוק, שר משיב שיעשה פיליבסטר וככה הם יכולים למשוך את הזמן לעצמם כמה שהם רוצים, לפחות עד אחר הצהריים.

עוד תקף הגורם את גנץ: בטח ובטח שלא עושים את זה עכשיו על השאילתות שאז כל תשובה של שר תהיה שעה, לא עושים מהלך כזה לבד, בלי שאר האופוזיציה ויש בסך הכל רק חוק אחד וחצי לכחול לבן.

נזכיר כי זו היתה הודעת גנץ: ברקע המשבר בקואליציה והניסיון למשוך זמן עד הצבעות התקציב, החליט יו״ר כחול לבן בני גנץ להסיר את כל הצעות החוק הטרומיות וההצעות לסדר היום של הסיעה מסדר היום.

גנץ קרא ליתר ראשי המפלגות באופוזיציה להסיר גם את ההצעות מטעמם.

המטרה: לא לאפשר לנציגי המפלגות החרדיות ולליכוד זמן למו״מ.