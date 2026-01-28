תחנות הרדיו של תאגיד השידור הישראלי מובילות בנתוני ההאזנה על פני תחנות רדיו אחרות, אך בגזרת המוזיקה יש תחנת רדיו אחת שגוברת מעל כולן. סקר TGI המלא

וזוהי מפת המדיה הישראלית לשנת 2025, כפי שמשתקפת היום (רביעי) מהנתונים השנתיים החדשים של סקר TGI.

שנת 2025 סימנה ירידה משמעותית בחשיפה הכוללת לעיתונות היומית בישראל כאשר העיתון המוביל הוא "ישראל היום".

עיתוני יום חול: שיעור החשיפה הכולל ירד ל-34.3%, בהשוואה ל-39.7% בשנת 2024. עיתוני סוף שבוע: נרשמה ירידה ל-41.7% לעומת 45.5% בתקופה המקבילה אשתקד. למרות הירידה הכללית, "ישראל היום" שומר על מעמדו כעיתון הנקרא ביותר בישראל.

בסופי השבוע, הפער נשמר כאשר ישראל היום מוביל עם חשיפה של 24.4% לעומת 20.7% של ידיעות אחרונות. מעניין לציין כי בעוד שהירידה של ישראל היום בסוף השבוע מובהקת סטטיסטית, הירידה של ידיעות אחרונות באותה תקופה אינה כזו.

ברדיו: תחנות הרדיו של התאגיד מובילות בשידורי האקטואליה

תחנות "כאן" (קול ישראל): ממשיכות להוביל את הטבלה עם חשיפה כוללת של 33.5%. התחנה המובילה של הקבוצה היא כאן ב' עם 19.1%.

למרות זאת גלגל"צ היא התחנה הארצית המובילה בסך הכל בנתוני ההאזנה, אך בהשוואה לגלי צה"ל, תחנת שידורי האקטואליה של כאן רשת ב' מנצחת אותה בפער די גדול.

תחנות גל"צ: רשמו ירידה מובהקת ל-31.1% (לעומת 33.9% ב-2024). גלגלצ נותרה התחנה הפופולרית ביותר בקבוצה עם 24% האזנה.

רדיו אזורי: התחנות המשווקות על ידי שפ"א ירדו ל-22.7% , בעוד שתחנות "אס מדיה" שמרו על יציבות מוחלטת עם 12.5%. תחנות הרדיו האזוריות המובילות בנתוני ההאזנה הן אקו 99 ורדיוס.