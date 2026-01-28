חבר הכנסת בני גנץ, החליט להסיר מסדר היום את כל הצעות החוק הטרומיות. המטרה: לא לאפשר לנציגי המפלגות החרדיות ולליכוד זמן למשא ומתן

חבר הכנסת בני גנץ הודיע היום (רביעי) כי הוא מסיר את כל הצעות החוק הטרומיות מסדר היום. הרקע: חוק הגיוס וההצבעה על התקציב שצפויה להיות הערב.

בהודעה נמסר: "ברקע המשבר בקואליציה והניסיון למשוך זמן עד הצבעות התקציב, החליט יו״ר כחול לבן בני גנץ להסיר את כל הצעות החוק הטרומיות וההצעות לסדר היום של הסיעה מסדר היום. גנץ קרא ליתר ראשי המפלגות באופוזיציה להסיר גם את ההצעות מטעמם.

המטרה: לא לאפשר לנציגי המפלגות החרדיות ולליכוד זמן למשא ומתן".

מוקדם יותר היום, ועדת חוץ וביטחון התייחסה לשאלות כתבים בנוגע לדיון והודיעה: "אמש השלימה ועדת החוץ והביטחון את הקראת סעיפי חוק הגיוס, ומשכך אין עוד צורך בקיום דיון נוסף בשלב זה והדיון שנקבע ליום חמישי בוטל. החוק עובר כעת לשלב הניסוח המשפטי, לאחר השלמתו תיפתח האפשרות להגשת הסתייגויות ויתקיים הליך הצבעה בוועדה".