‏ח"כ ולדימיר בליאק מיש עתיד, התייחס לחוק הגיוס, ההצבעה על תקציב המדינה וטען: זה התאריך בו לדעתי יתקיימו הבחירות

‏ח"כ ולדימיר בליאק מיש עתיד, התראיין היום (רביעי) בגלי צה"ל והתייחס לחוק הגיוס שצפוי לעלות להצבעה ולתקציב המדינה שצריך לעבור עוד היום: "מעריך שלא יהיה חוק השתמטות בסופו של דבר, יכול להיות שהממשלה ובעיקר החרדים וסמוטריץ' ידחפו לאישור התקציב בשביל הכספים הקואליציוניים – אבל כך או כך אני מתקרבים לבחירות ביוני לדעתי".

מוקדם יותר היום, ועדת חוץ וביטחון התייחסה לחוק הגיוס ומסרה: אמש השלימה ועדת החוץ והביטחון את הקראת סעיפי חוק הגיוס, ומשכך אין עוד צורך בקיום דיון נוסף בשלב זה והדיון שנקבע ליום חמישי בוטל. החוק עובר כעת לשלב הניסוח המשפטי, לאחר השלמתו תיפתח האפשרות להגשת הסתייגויות ויתקיים הליך הצבעה בוועדה.