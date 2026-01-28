השרה עידית סילמן תקפה את נשיא בית המשפו העליון יצחק עמית: "יש פה ניסיון אדיר לייצר משבר חוקתי ללא סמכות חוקית ויצחק עמית שיושב בדיונים כשהוא בניגוד עניינים"

‏השרה עידית סילמן התייחסה לסערה סביב נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, ואמרה: "אני לא יודעת מה קורה עם השופט הזה שממנה את עצמו לנשיא נגד הדמוקרטיה. יש כאן ניסיון הפיכה על ידי אנשים שכפופים לחוק ויצרו כאן חונטה משפטית.

בסוף יש פה ניסיון אדיר לייצר משבר חוקתי ללא סמכות חוקית ויצחק עמית שיושב בדיונים כשהוא בניגוד עניינים, שרוצה להביא לכנס שלו אנשים שמסיתים נגד צה"ל – השופט עמית הוא סכנה למדינה! הוא סכנה לדמוקרטיה של ישראל".

נזכיר כי אמש בראיון בכאן רשת ב' אמר עמית כי הוא מגיש יד ליריב לוין, ולא מקבל זאת בחזרה. בתגובה, רוטמן ולוין תקפו אותו.