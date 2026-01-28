השרה עידית סילמן התייחסה לסערה סביב נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, ואמרה: "אני לא יודעת מה קורה עם השופט הזה שממנה את עצמו לנשיא נגד הדמוקרטיה. יש כאן ניסיון הפיכה על ידי אנשים שכפופים לחוק ויצרו כאן חונטה משפטית.
בסוף יש פה ניסיון אדיר לייצר משבר חוקתי ללא סמכות חוקית ויצחק עמית שיושב בדיונים כשהוא בניגוד עניינים, שרוצה להביא לכנס שלו אנשים שמסיתים נגד צה"ל – השופט עמית הוא סכנה למדינה! הוא סכנה לדמוקרטיה של ישראל".
נזכיר כי אמש בראיון בכאן רשת ב' אמר עמית כי הוא מגיש יד ליריב לוין, ולא מקבל זאת בחזרה. בתגובה, רוטמן ולוין תקפו אותו.
טובי
עידית סילמן צודקת גם ריקלין צודק יצחק עמית שמינה את עצמו —האיש עבריין הבניה והאיש שבניגוד עינינים ברור—עושה כל שבידו להפיל ממשלה שנבחרה חוקית האיש הקטן הזה עם האגו המנופח צריך...
עידית סילמן צודקת גם ריקלין צודק יצחק עמית שמינה את עצמו —האיש עבריין הבניה והאיש שבניגוד עינינים ברור—עושה כל שבידו להפיל ממשלה שנבחרה חוקית האיש הקטן הזה עם האגו המנופח צריך לחזור למחילתו ולהשאיר לנו אוויר נקי וצח 11:12 28.01.2026
ציונה ישראל
צודקת. דיקטטור קטן ובריון 11:10 28.01.2026
הפירהר יצחק עמית
לפירהר יצחק עמית לא איכפת ממדינת ישראל תושביה העיר שלאון 11:15 28.01.2026
אפרים
עדית סילמן בגדה בכל הקואליציה של הממשלה הקודמת. מתי עשתה זאת? כאשר שני ראשי הקואליציה היו בחו"ל= סכין מאחורי הגב. כאשר בעקבות בגידה זו היא קיבלה שריון בליכוד, הדבר מעלה המון תהיות. כאשר היא נתפסה במצלמות ובהקלטה שואלת את שר המשפטים הנוכחי: "נכון שהייתי טובה עד הסוף"? זה מעלה תהיות חמורות נוספות. 11:30 28.01.2026
אפרים
עדית סילמן בגדה בכל הקואליציה של הממשלה הקודמת. מתי עשתה זאת? כאשר שני ראשי הקואליציה היו בחו"ל= סכין מאחורי הגב. כאשר בעקבות בגידה זו היא קיבלה שריון בליכוד, הדבר מעלה המון תהיות. כאשר היא נתפסה במצלמות ובהקלטה שואלת את שר המשפטים הנוכחי: "נכון שהייתי טובה עד הסוף"? זה מעלה תהיות חמורות נוספות.המשך 11:30 28.01.2026
רחב מיריחו
סילמן שלי נעליך מעל רגלחך כשאת מדברת על עמית 11:27 28.01.2026
טובי
ציונה ישראל
צודקת. דיקטטור קטן ובריון11:10 28.01.2026
