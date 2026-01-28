בעקבות כנס הענק והפגישות שקיים יוסי דגן עם נשיא הסנאט ויו"ר בית הנבחרים בפלורידה, הואץ חוק יו"ש ועבר ב-10 ימים בלבד בתמיכה דו מפלגתית

הישג במדינת פלורידה: לאחר כנס הענק שקיים ראש מועצת שומרון יוסי דגן השבוע בטלהאסי פלורידה, שבו הסביר את חשיבות החוק להכרה ביהודה ושומרון, הצעת החוק הקובעת כי המונח "הגדה המערבית" יוחלף במונח המקראי וההיסטורי "יהודה ושומרון" בכל מסמכי המדינה ובספרי הלימוד עברה בוועדות של בית הנבחרים בתהליך מואץ ובתמיכה דו מפלגתית. החוק צפוי לעבור באופן סופי בהצבעות בעוד כחודש.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . דגן בפלורידה | צילום: ללא קרדיט

ההישג בולט במיוחד לנוכח לוח הזמנים המהיר: בעוד שההערכות המוקדמות צפו כי קידום החוק יימשך לפחות שנה, הכנס בנושא והפגישות האישיות שקיים בשבוע האחרון יוסי דגן ראש מועצת שומרון עם נשיא הסנאט של פלורידה בן אלבריטון ועם יו"ר בית הנבחרים דניאל פרז, הובילו לשינוי גישה מיידי. הנהגת בית הנבחרים, שהתרגשה מהדברים שהציג דגן על הקשר ההיסטורי של עם ישראל ליהודה ושומרון, הנחתה לקדם את החוק באופן מהיר.

עוד באותו נושא אחרי ג'ורג'יה בארה"ב: מדינה נוספת תחוקק את ההכרה ביו"ש 10:17 | שמחה רז 0 0 😀 👏

בתוך 48 שעות בלבד הועלתה הצעת החוק הדו-מפלגתית של חבר בית הנבחרים הרפובליקני צ'ייס טרמונט וחברת בית הנבחרים הדמוקרטית דברה טנדריך. אחד מיוזמי החוק, חבר בית הנבחרים צ'ייס טרמונט הרפובליקני אמר: "ההתייחסות לאזור כיהודה ושומרון נצמדת לעובדות היסטוריות, בעוד שהשימוש בשם "פלסטין" אינו עושה כן.

יוסי דגן על החוק בפלורדיה: "זכינו לראות כיצד האמת מנצחת את השקר"

יהודה ושומרון הם שמות בני 3,000 שנה. השם 'הגדה המערבית' ניתן רק ב-1950 לאחר שהשטח היה תחת כיבוש ירדני במשך זמן מה. ולמה ניתן השם הזה? פשוט כדי למחוק את ההיסטוריה היהודית". שותפתו למהלך, חברת בית הנבחרים הדמוקרטית דברה טנדריך אמרה: "הצעת החוק הזו נחוצה.עמידה לצד בעלות הברית שלנו והכרה באמת לעולם לא צריכות להיות שנויות במחלוקת".

יוסי דגן ראש מועצת שומרון בירך על הקידום המהיר של הצעת החוק: "זכינו לראות כיצד האמת מנצחת את השקר. בפגישותי בבית הנבחרים – רפובליקנים ודמוקרטים כאחד – ראיתי את ההכרה העמוקה שלהם בצדק ההיסטורי. העובדה שהם בחרו להריץ בתוך יומיים חוק שתוכנן לשנה הבאה, היא הצהרת כוונות אדירה.

מדובר בחקיקה דו-מפלגתית נדירה שקובעת שיהודה ושומרון הם ערש התרבות של העם היהודי. זהו שלב נוסף במהלך אסטרטגי שאנו מובילים במדינות רבות בארה"ב, ואני מודה לידידינו בפלורידה על העמידה האיתנה לצד יהודה ושומרון". המהלך, שקודם, מתרחב כעת גם למדינות ג'ורג'יה ואריזונה כחלק ממהלך אסטרטגי רחב של "ידידי השומרון בארה"ב" בתיאום עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן.